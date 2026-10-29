W Abudży nigeryjski minister rozwoju surowców mineralnych Dele Alake oświadczył, że dwustronne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie przewiduje sprzedaży ani przekazania stronie amerykańskiej nigeryjskich aktywów mineralnych. W ten sposób odniósł się do doniesień o rzekomej sprzedaży USA surowców o wartości 700 mld dolarów.

Alake złożył oświadczenie podczas prezentacji Nigeryjsko-Amerykańskiego Komitetu Współpracy Strategicznej w sektorze surowców mineralnych. Jak powiedział, w ramach ustaleń żadne aktywa nie przechodzą z rąk do rąk.

Platforma dla inwestycji

Jak informuje Premium Times Nigeria, porozumienie jest międzyrządowymi ramami mającymi na celu nawiązanie współpracy między amerykańskimi inwestorami a nigeryjskimi firmami górniczymi. Ma ono sprzyjać napływowi kapitału, transferowi technologii, rozwojowi krajowego przetwarzania minerałów i tworzeniu miejsc pracy.

Strategiczne ramy podpisali w Nowym Jorku 23 września minister Dele Alake i zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Obejmują one współpracę w zakresie danych geologicznych i rozpoznania, zagospodarowania i przetwarzania minerałów, infrastruktury oraz rozbudowy potencjału technicznego.

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Wycena zasobów na 700 mld dolarów

Kwota 700 mld dolarów, która pojawiała się w doniesieniach o porozumieniu, jest szacunkową wartością zasobów mineralnych Nigerii, a nie ceną ich sprzedaży Stanom Zjednoczonym ani potwierdzoną wartością amerykańskich inwestycji. Nigeria posiada złoża litu, złota, rudy żelaza, wapienia i cyny.

Według Alakego rząd dąży do odejścia od modelu eksportu nieprzetworzonych surowców i zatrzymywania większej części wartości ekonomicznej w kraju dzięki przetwarzaniu i rozwojowi przemysłowemu. Zaznaczył, że lokalne przetwarzanie stało się kluczowym wymogiem dla inwestorów ubiegających się o licencje górnicze.

Przedstawiciel ambasady USA Jonathan Baas oświadczył, że Waszyngton w międzynarodowej współpracy gospodarczej priorytetowo traktuje energetykę, sztuczną inteligencję i minerały krytyczne. Szef Nigeria Solid Minerals Company Martins Imoniti poinformował, że nowo utworzony komitet będzie koordynował realizację porozumienia ramowego, wspierał inwestycje i monitorował realizację jego celów.

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