Brytyjski minister ds. biznesu Jonathan Reynolds zwrócił się do amerykańskiej firmy inwestycyjnej Gordon Brothers, właściciela sieci dyskontów Poundland, w związku z obawami dotyczącymi możliwego wyznaczenia zarządcy spółki. Poundland ma około 600 sklepów w Wielkiej Brytanii i zatrudnia 12 tys. osób.

Jak informuje The Guardian, Reynolds polecił swojemu głównemu doradcy ds. strategicznego biznesu, Davidowi Bickertonowi, wyjaśnić okoliczności sytuacji. Brytyjski resort ds. biznesu oświadczył, że wywołuje ona niepokój wśród pracowników sieci, ich rodzin i lokalnych społeczności, ale podkreślił, że ostateczna decyzja jest kwestią handlową właścicieli spółki.

Odrzucona oferta

Wcześniej Gordon Brothers odrzuciła jedyną ofertę przejęcia Poundland jako wypłacalnej spółki. Złożyła ją Martin Property Group z Irlandii Północnej. Oferta dotyczyła całej grupy, do której należy również irlandzka sieć Dealz z 50 sklepami.

Według gazety Gordon Brothers może złożyć zawiadomienie o zamiarze wyznaczenia firmy konsultingowej AlixPartners na administratora. Taki krok prawny chroniłby Poundland przed roszczeniami wierzycieli przez 10 dni, podczas których poszukiwane byłoby rozwiązanie problemów finansowych. Trzech niezależnych dyrektorów powołanych do nadzorowania sprzedaży spółki zrezygnowało ze stanowisk z powodu obaw przed możliwym przejściem do niewypłacalności.

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Sprzedaż aktywów

Źródła The Guardian twierdzą, że oferta Martin Property Group przekraczała 15 mln funtów szterlingów, jednak tylko część tej kwoty miała zostać zapłacona od razu. Jednocześnie Gordon Brothers liczy na odzyskanie do 30 mln funtów długów, które spółka przejęła wraz z Poundland, kupując sieć w ubiegłym roku za 1 funta szterlinga.

Według rozmówców gazety niektórzy dostawcy już zaczęli wstrzymywać dostawy towarów, co utrudnia znalezienie nabywcy. Gordon Brothers ma uważać, że sprzedaż zapasów i sklepów różnym detalistom może przynieść więcej pieniędzy i w dłuższej perspektywie zachować więcej miejsc pracy. Wśród potencjalnie zainteresowanych stron może być do ośmiu nabywców, w tym Fortress, właściciel Poundstretcher, właściciel The Range oraz B&M.

Joanne Thomas, sekretarz generalna związku zawodowego pracowników handlu USDAW, wezwała rząd do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby uratować 11 tys. miejsc pracy. Zaznaczyła, że w ciągu ostatnich pięciu lat sektor handlu detalicznego stracił około 250 tys. miejsc pracy.

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