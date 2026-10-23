Minister Kiuchi: Japonia nie spełniła jeszcze warunków zakończenia deflacji — Channel NewsAsia
W Tokio japoński minister polityki gospodarczej i fiskalnej Minoru Kiuchi oświadczył, że kraj nie spełnił jeszcze warunków niezbędnych do oficjalnego ogłoszenia zakończenia deflacji. Informuje o tym Channel NewsAsia.
Decyzja rządu
Według Kiuchiego rząd, podejmując decyzję o oficjalnym zakończeniu deflacji, weźmie pod uwagę różne czynniki. Takie podejście ma pozwolić upewnić się, że Japonia nie powróci do okresu trwałego spadku cen.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Kiuchi powiedział to na konferencji prasowej 23 października, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące doniesień mediów o kolejnym posiedzeniu Banku Japonii.
Ocena inflacji
Zgodnie z tymi doniesieniami Bank Japonii może stwierdzić, że inflacja bazowa w przybliżeniu osiągnęła jego cel na poziomie 2%. Wypowiedź Kiuchiego dotyczyła kryteriów rządowego ogłoszenia, podczas gdy doniesienia mediów dotyczyły możliwej oceny banku centralnego na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.