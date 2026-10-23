W Tokio japoński minister polityki gospodarczej i fiskalnej Minoru Kiuchi oświadczył, że kraj nie spełnił jeszcze warunków niezbędnych do oficjalnego ogłoszenia zakończenia deflacji. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Decyzja rządu

Według Kiuchiego rząd, podejmując decyzję o oficjalnym zakończeniu deflacji, weźmie pod uwagę różne czynniki. Takie podejście ma pozwolić upewnić się, że Japonia nie powróci do okresu trwałego spadku cen.

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Kiuchi powiedział to na konferencji prasowej 23 października, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące doniesień mediów o kolejnym posiedzeniu Banku Japonii.

Ocena inflacji

Zgodnie z tymi doniesieniami Bank Japonii może stwierdzić, że inflacja bazowa w przybliżeniu osiągnęła jego cel na poziomie 2%. Wypowiedź Kiuchiego dotyczyła kryteriów rządowego ogłoszenia, podczas gdy doniesienia mediów dotyczyły możliwej oceny banku centralnego na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

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