Głębokie zmęczenie i strukturalna wrażliwość – w takim stanie ukraiński biznes wkracza w kolejną „najtrudniejszą” zimę i końcówkę roku 2026. W obliczu eskalacji wielkiej wojny stopniowo wyczerpują się stare rozwiązania antykryzysowe, narastają problemy z płynnością finansową, a horyzont planowania ulega krytycznemu zawężeniu.

O ile w poprzednich latach głównym wyzwaniem było fizyczne przetrwanie i relokacja przedsiębiorstw, o tyle obecnie firmy działają w warunkach jeszcze większego niedoboru kadr, presji inflacyjnej (Narodowy Bank Ukrainy podniósł prognozę inflacji na koniec roku do 12,5%, a stopę rezerwową – do 16,5%) oraz chronicznego deficytu energetycznego.

W takich szokujących warunkach pogłębia się przepaść między sektorami „odpornymi” a „wyczerpanymi”. Bardziej widoczna stała się polaryzacja między dużymi korporacjami, które dysponują zapasem kapitału, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które nie mają rezerw wytrzymałościowych.

UA.News analizuje, w jaki sposób w piątym roku wojny „zamraża się” aktywność biznesowa oraz jakie strategie przetrwania wybierają ukraińskie firmy w warunkach niemal uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.



Rok 2026 okazał się najtrudniejszy dla ukraińskiego biznesu



Eskalacja rosyjskich ataków na przedsiębiorstwa z kapitałem ukraińskim i zagranicznym, które nie należą do kompleksu przemysłowo-obronnego, wzmocniła negatywne oczekiwania i nastroje wśród przedsiębiorców działających na Ukrainie.

Miesięczny Indeks Oczekiwań Aktywności Gospodarczej (IOAG), obliczany przez Narodowy Bank Ukrainy, spadł w październiku do 47,1 punktu w porównaniu z 50,3 rok wcześniej i znalazł się w strefie negatywnych oczekiwań.

Instytut Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych odnotował spadek aktywności gospodarczej do najniższego poziomu od marca 2023 roku. Według jego danych około 88% przedsiębiorstw nie planuje rozszerzać swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat. Te niepokojące wskaźniki, według ocen analityków, wskazują na konieczność zmian nie już w sferze polityki gospodarczej, ale polityki bezpieczeństwa.

O zupełnie nowej skali wyzwań mowa jest również w badaniu „Nieprzewidywalna niepewność” przeprowadzonym przez Gradus Research dla Kijowskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego.

„W 2022 roku ukraiński biznes słabo rozumiał, co się dzieje, ale wiedział, co robić: ratować ludzi, przenosić produkcję, przywracać logistykę. W 2026 roku sytuacja jest niemal odwrotna. Okoliczności są jasne, ryzyka znane, a doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym zgromadzone. Jednak oczywistych rozwiązań jest coraz mniej” – podkreślono w materiale analitycznym.

Autorzy przeprowadzili wywiady z trzydziestoma dyrektorami generalnymi i menedżerami najwyższego szczebla ze średnich i dużych ukraińskich przedsiębiorstw, aby ustalić, w jaki sposób firmy dostosowują się do pogorszonych warunków. W centrum uwagi znalazły się: hutnictwo, energetyka, przedsiębiorstwa rolnicze, przemysł spożywczy, handel detaliczny, logistyka, technologie, usługi finansowe i prawne itp.

Okazało się, że większość przedsiębiorstw ocenia swoją sytuację w oparciu o umowną skalę i śledzi jej zmiany. Niemal wszystkie zgodziły się co do tego, że rok 2026 był najtrudniejszy od początku wojny na pełną skalę. Uczestnicy ankiety stwierdzają, że intensywne ataki na infrastrukturę na tyłach zakłóciły łańcuchy dostaw, nawet w przypadku firm, które nie ucierpiały bezpośrednio.

Wśród największych problemów wymieniono pogłębiający się niedobór kadr, a także brak skutecznych mechanizmów rekompensaty strat wojennych oraz przewidywalnych zasad działania ze strony państwa. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na ograniczony dostęp do kredytów, niewystarczające ubezpieczenie od ryzyka wojennego oraz nieprzewidywalne decyzje organów regulacyjnych. Dlatego głównym postulatem firm wobec państwa pozostaje stworzenie warunków, w których będą mogły samodzielnie inwestować i odbudowywać się.

Trójkąt kryzysu strukturalnego i „wyczerpywania” kapitału



W badaniach przeprowadzonych przez NBU i Gradus Research można dostrzec trzy czynniki systemowe, które jesienią 2026 roku przekształciły istniejące trudności dla biznesu w kryzys strukturalny:

Niedobór kadr jako czynnik hamujący wzrost. Ponad 60% przedsiębiorstw zgłasza dotkliwy brak wykwalifikowanych specjalistów. W październiku 2026 r. kierownictwo wszystkich sektorów objętych badaniem NBU po raz pierwszy od dłuższego czasu uwzględniło w swoich planach redukcję zatrudnienia – nie tyle ze względu na optymalizację kosztów, co z powodu fizycznej niemożliwości obsadzenia wolnych stanowisk.

Deficyt energii i straty infrastrukturalne. Zniszczenie podstacji, kompleksów magazynowych i węzłów logistycznych zmusza firmy do uwzględniania w budżetach wydatków na zasilanie autonomiczne, które jest wielokrotnie droższe od energii elektrycznej z sieci.

Wypłukiwanie kapitału obrotowego. Wzrost kosztów logistyki, paliwa, wynagrodzeń oraz obsługi kredytów (stopa referencyjna 16,5%) zmniejsza marżę biznesową. Firmy uwzględniają w budżetach na rok 2027 średni kurs 49 UAH/$, przygotowując się na dalszą dewaluację i inflację.

Osobno warto przyjrzeć się oznakom kryzysu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ich średnie obroty wykazują względną stabilność — w ciągu ośmiu miesięcy 2026 roku średnoważony wynik działalności przedsiębiorstw osiągnął 89% poziomu z poprzedniego roku. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Jak wynika z 26. fali badania przeprowadzonego przez Advanter Group, przychody nie odzwierciedlają już rzeczywistej kondycji przedsiębiorstw. Zamiast tego widoczne są negatywne sygnały:

Indeks aktywności biznesowej wynosi 35,3 na 100. Wskaźnik ten już trzecią falę z rzędu utrzymuje się w przedziale 33–36 i pozostaje głęboko w strefie negatywnych oczekiwań (poniżej 50).

Saldo zamówień od klientów w ostatnim miesiącu wynosi minus 46 punktów procentowych: spadek zamówień odnotowuje 57% przedsiębiorstw. O wzroście informuje zaledwie 11%.

Rezerwy finansowe są niemal wyczerpane: 74% przedsiębiorstw dysponuje rezerwami wystarczającymi na mniej niż trzy miesiące wydatków, a prawie jedna trzecia (32%) — na mniej niż miesiąc lub nie posiada ich wcale.

Mapa odporności: sektory „wyczerpane” i „odporne”



Sytuacja ukraińskiej gospodarki jesienią 2026 roku przypomina szachownicę, na której sukces danej branży zależy od jej energochłonności, zależności od budżetu państwa oraz zdolności do działania na rynkach zewnętrznych.

Indeks sektorowy NBU za październik 2026 r. pokazuje status oraz kluczowe czynniki napędzające lub hamujące rozwój w różnych sektorach:

Budownictwo (38,5 pkt., spadek o 10,3 pkt. w ciągu miesiąca) — sektor krytycznie wyczerpany. Największa porażka jesieni spowodowana zawieszeniem finansowania państwowego projektów infrastrukturalnych, dotkliwym niedoborem pracowników oraz sezonowością.

Handel (46,8 pkt.) — sektor w trudnej sytuacji. Spadek siły nabywczej ludności, zniszczenie magazynów, droższa logistyka i zmniejszenie marży handlowej.

Sektor usług, HoReCa i inne usługi (47,4 pkt.) — pod presją. Wysoka wrażliwość na przerwy w dostawach prądu (koszty generatorów pochłaniają zyski), odpływ klientów i personelu.

Przemysł (48,0 pkt.) — zróżnicowana odporność. Przemysł ciężki odczuwa skutki kryzysu energetycznego i ograniczeń logistycznych, podczas gdy przemysł spożywczy i przetwórczy radzą sobie lepiej.

IT, telekomunikacja, Defence-Tech, Smart Energy — sektory stabilne, które utrzymują się dzięki przychodom z eksportu, państwowym zamówieniom obronnym (miltek) oraz ogromnemu popytowi na niezależność energetyczną i łączność.

Największy cios odczuły branże kapitałochłonne i energochłonne, uzależnione od eksportu surowców lub krajowego popytu infrastrukturalnego.

Przykładem jest sytuacja w kompleksie górniczo-hutniczym. Dyrektor generalny grupy „Metinvest” Jurij Ryżenkow w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” wprost nazwał sytuację branży „imadłem”: z jednej strony rosyjskie ostrzały zmuszają do wstrzymania lub ograniczenia produkcji w kombinatach („Zaporizhstal”, „Kametstal”), a z drugiej — ograniczenia handlowe i bariery węglowe UE ograniczają możliwości eksportowe ukraińskich hutników.

W sektorze budowlanym, według prezesa Kovalska Group Serhija Pylypenka, awaryjne wyłączenia zasilania bez harmonogramu w okresach szczytowego zapotrzebowania ograniczają wielkość produkcji nawet o 50%, ponieważ generatory dieslowe nie są w stanie zapewnić pełnego obciążenia dużych zakładów.

Do „odpornych” sektorów należą firmy, którym udało się zdywersyfikować ryzyko lub które dostosowały się do nowej gospodarki wojennej: telekomunikacja i usługi infrastrukturalne. Duzi operatorzy telekomunikacyjni i giganci logistyczni („Kyivstar”, „Nova Poshta”) stali się infrastrukturą krytyczną, inwestując miliardy hrywien w baterie, generatory i automatyzację procesów, aby zrekompensować niedobór pracowników.

Technologia obronna i przemysł maszynowy podwójnego zastosowania. Producenci bezzałogowych statków powietrznych (UAV), środków walki elektronicznej, systemów zrobotyzowanych oraz komponentów pozostają głównym motorem produkcji technologicznej i przyciągania kapitału venture.

Przetwórstwo rolne i sektor FMCG. Pomimo problemów z eksportem ziarna surowcowego firmy, które zainwestowały w głębokie przetwórstwo i lokalne łańcuchy dostaw żywności, utrzymują stabilny obrót dzięki popytowi podstawowemu.



Cztery strategie przetrwania: jak biznes planuje zimę 2026–2027



Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Gradus Research ukraińscy przedsiębiorcy ostatecznie zrezygnowali z uniwersalnych schematów antykryzysowych i podzielili się na cztery klastry behawioralne:

Ofensywa. Firmy z dużym zapasem płynności agresywnie inwestują w nowe produkty, automatyzację oraz przejmowanie klientów od słabszych konkurentów, którzy ograniczają działalność.

Dwie prędkości. Model hybrydowy, popularny w dużych holdingach: jedna część zespołu działa w trybie rygorystycznego zarządzania kryzysowego i zabezpieczania aktywów na Ukrainie, podczas gdy druga — rozwija kierunki eksportowe lub uruchamia projekty na bezpieczniejszych rynkach UE.

Pauza adaptacyjna. Najpopularniejsza strategia wśród średnich przedsiębiorstw — zamrożenie inwestycji kapitałowych (CAPEX), skupienie się wyłącznie na utrzymaniu rentowności operacyjnej i zachowaniu trzonu zespołu do czasu pojawienia się wyraźniejszych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

Działalność w kapsule. Lokalizacja działalności w obrębie jednego regionu lub wąskiej niszy klientów przy minimalnych kosztach, charakterystyczna dla wyczerpanych małych przedsiębiorstw, których głównym celem jest po prostu przetrwanie do wiosny 2027 roku.

Ponadto duże przedsiębiorstwa nadal stawiają na autonomię zaopatrzenia w energię. Komentując gotowość przedsiębiorstw na zimę, były wiceminister gospodarki Jegor Perelygin zauważył: „Żyjemy w nowym paradygmacie, w którym energetyka stanowi główny składnik kosztów własnych i decyduje o tym, kto będzie konkurencyjny, a kto nie”.

62% firm wymienia przerwy w dostawach energii elektrycznej jako główne ryzyko zimy 2026–2027. Jednocześnie większość przedsiębiorstw o znaczeniu systemowym zainwestowała już we własne źródła wytwarzania energii oraz przemysłowe systemy magazynowania energii — wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte i ACC.

W ten sposób jesień 2026 roku pokazała, że w piątym roku wojny zdolność do działania zachowują nie te przedsiębiorstwa, które przed wojną były największe, ale te, które charakteryzują się najniższą zależnością energetyczną, zautomatyzowanymi procesami zastępującymi niedobór siły roboczej oraz płynnością finansową wystarczającą do przetrwania zimy.

Czytaj nas na