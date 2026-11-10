9 listopada Narodowy Bank Ukrainy uznał reputację biznesową pięciu podmiotów świadczących usługi finansowe oraz trzech ich właścicieli za niebez zarzutu ze względu na potwierdzone powiązania z Rosją.

Decyzja dotyczy spółek „BLG Microfinance”, „Creditplus”, „Miloan”, „Finmar” i „Donkredit”, a także ich właścicieli: Rodiona Butka, szwajcarskiej spółki Bredley CH AG oraz spółki „Bereg-Group”.

Jedną z podstaw decyzji było potwierdzenie rosyjskiego obywatelstwa Kateriny Tattersal — dyrektorki Bredley CH AG, która posiada znaczny udział w wymienionych firmach finansowych.

Ponadto spółki i poszczególni właściciele przekazali NBU nieprawdziwe informacje dotyczące braku obywatelstwa lub rezydencji podatkowej Tatertsal w Federacji Rosyjskiej.

Organ regulacyjny oświadczył, że podejmie dalsze działania w stosunku do tych instytucji finansowych, jednak nie sprecyzował, jakie dokładnie.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

W sierpniu Narodowy Bank Ukrainy zastosował środki sankcyjne wobec AB „Ukrgazbank” oraz czterech niebankowych instytucji finansowych za naruszenie wymogów ustawodawstwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania praniu dochodów uzyskanych w sposób przestępczy. Najwyższe grzywny organ regulacyjny nałożył na firmę ubezpieczeniową „USG” oraz „Ukrgazbank”.

NBU nałożył na firmę płatniczą iPay grzywnę w wysokości 16,5 mln UAH.

We wrześniu Narodowy Bank Ukrainy nałożył kary na trzy ukraińskie banki i 10 niebankowych instytucji finansowych za naruszenia w zakresie monitoringu finansowego oraz przepisów walutowych.

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