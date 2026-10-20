Bank Narodowy ustalił oficjalny kurs hrywny na 21 października
Bank Narodowy ogłosił oficjalny kurs hrywny na 21 października, zgodnie z którym dolar oficjalnie podrożał o 7 kopiejek, a kurs euro pozostał bez zmian.
Oficjalne kursy walut na środę, 21 października, wyniosą:
1 dolar amerykański – 45,07 UAH (45,00 UAH na dzień 20 października);
1 euro – 50,53 UAH (50,53 UAH na dzień 20 października).
Świadczą o tym dane zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Banku Ukrainy.
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