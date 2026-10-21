Brytyjski bank NatWest zobowiąże około 13 tysięcy pracowników do zwiększenia obecności w biurze z dwóch dni w miesiącu do dwóch dni w tygodniu. Od lutego 2027 roku wymóg pracy w biurze co najmniej dwa razy w tygodniu będzie dotyczył niemal 40 tysięcy pracowników grupy bankowej w kraju, informuje The Guardian.

Nowe zasady od 2027 roku

Decyzja oznacza odejście od podejścia, w którym dla części personelu priorytetem była praca zdalna. NatWest obsługuje również klientów pod markami Royal Bank of Scotland, Ulster Bank i Coutts.

Niektórzy pracownicy, w tym traderzy, pracownicy oddziałów i menedżerowie ds. klientów, już muszą być w biurze cztery dni w tygodniu. Pracownicy działów komunikacji, administracji i analiz obecnie pracują w systemie hybrydowym i odwiedzają biuro sześć razy w miesiącu.

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Sprzeciw związku zawodowego

Związek zawodowy Unite skrytykował zmianę zasad. Według związku wśród 13 tysięcy pracowników, których zmiany dotkną najbardziej, są specjaliści ds. technologii, bezpieczeństwa, analityki danych i zarządzania personelem; część z nich należy do najniżej opłacanych pracowników NatWest.

W Unite oświadczono, że częstsze dojazdy do biura zwiększą wydatki na transport i opiekę nad dziećmi, a także mogą pogorszyć sytuację pracowników opiekujących się bliskimi lub mających niepełnosprawności. Sekretarz generalna związku, Sharon Graham, nazwała decyzję banku oderwaną od realiów, w których żyją jego pracownicy.

NatWest oświadczył, że elastyczna praca nadal jest ważną częścią modelu zatrudnienia, jednak wspólna obecność zespołów pomaga we współpracy, wymianie pomysłów, budowaniu relacji zawodowych i nauce. Bank przyznał, że zmiany wpłyną na część personelu, i obiecał dać pracownikom czas na przygotowanie oraz wsparcie podczas przejścia.

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