Szwajcarska firma Nestlé planuje zwiększyć wartość inwestycji w Meksyku z 1 mld do 2 mld dolarów podczas kadencji prezydent Claudii Sheinbaum. Poinformowała o tym po spotkaniu z dyrektorem generalnym Nestlé Philippem Navratilem w Pałacu Narodowym w Meksyku.

Inwestycje do 2030 roku

Według Sheinbaum w latach 2028–2030 firma planuje wspierać krajową produkcję i lokalne zaopatrzenie. Program przewiduje 70 tys. sadzonek kawowca oraz zaangażowanie 2 tys. producentów ze stanu Veracruz. O planowanym podwojeniu inwestycji informuje Mexico News Daily.

Było to drugie spotkanie Sheinbaum z kierownictwem Nestlé w czasie jej prezydentury. W styczniu 2025 roku przeprowadziła rozmowy z szefem Nestlé na obu Amerykach Steve’em Presleyem oraz dyrektorem generalnym Nestlé Mexico Faustem Costą. Wówczas firma ogłosiła inwestycje o wartości 1 mld dolarów w latach 2025–2027.

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Poprzedni program

Sheinbaum oświadczyła, że poprzedni plan inwestycyjny został już zrealizowany. Przewidywał on rozbudowę linii produkcyjnych w zakładach w stanach Veracruz, Guanajuato, Querétaro i Meksyk.

Poprzedni program obejmował również nowe centrum dystrybucyjne w Zumpango w stanie Meksyk, warte 180 mln dolarów. Według źródła centrum ma pomóc w przekształceniu Meksyku w eksportowy hub Nestlé. W 2025 roku Meksyk był czwartym pod względem znaczenia rynkiem Nestlé na świecie i drugim najbardziej atrakcyjnym dla inwestycji.

W maju 2026 roku Meksyk i Unia Europejska podpisały zmodernizowaną umowę gospodarczą w celu pogłębienia handlu, inwestycji i współpracy politycznej. Jej pełne wdrożenie nadal wymaga ratyfikacji.

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