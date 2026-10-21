W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych Netflix opublikował prognozę zysku za czwarty kwartał, niższą od średnich oczekiwań analityków. Po publikacji raportu akcje spółki w handlu posesyjnym potaniały o ponad 5%, do 68,69 dolara. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Prognoza zysku

Netflix oczekuje zysku netto w czwartym kwartale na poziomie 2,79 mld dolarów oraz zysku na akcję w wysokości 67 centów. Analitycy ankietowani przez LSEG prognozowali średnio 3,07 mld dolarów zysku netto i 73 centy na akcję.

Przychody spółki w trzecim kwartale wzrosły o 11,8%, do 12,87 mld dolarów, co odpowiadało prognozom Wall Street. Jednocześnie było to najniższe tempo wzrostu przychodów Netflixa od niemal trzech lat. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 87 centów, przewyższając średnią prognozę analityków wynoszącą 82 centy.

Reklama i zmiany kadrowe

Spółka obniżyła prognozę przychodów z reklam na 2026 rok do około 2,7 mld dolarów z około 3 mld dolarów. W liście do akcjonariuszy kierownictwo wyjaśniło to tym, że niektóre możliwości produktu reklamowego były wdrażane wolniej, niż oczekiwano.

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W ubiegłym tygodniu Netflix zwolnił 1 000 pracowników, czyli około 6% załogi. Spółka zastąpiła dyrektorkę kreatywną Belę Bajarię, a szef działu filmowego Dan Lin odchodzi ze stanowiska.

Konkurencja o uwagę widzów

Netflix oświadczył, że rozszerzy ofertę poprzez licencjonowanie treści podmiotów trzecich, jednocześnie koncentrując się na streamingu programów telewizyjnych, filmów i wydarzeń na żywo. Spółka inwestuje także w gry wideo, podcasty i wydarzenia na żywo, konkurując o uwagę odbiorców z YouTube i TikTokiem.

Według firmy analitycznej Antenna Netflix odnotowywał miesięczne straty subskrybentów w Stanach Zjednoczonych przez cały 2026 rok i nie miał wzrostu netto do września. Przedstawiciel Netflixa oświadczył, że dane Antenny nie są reprezentatywne dla wyników biznesowych spółki.

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