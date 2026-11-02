Singapurska Narodowa Rada Dziedzictwa (NHB) poinformowała, że będzie analizować i udoskonalać program wsparcia dla firm z tradycjami, aby lepiej odpowiadał on potrzebom uczestników. Jak podaje Channel NewsAsia, od uruchomienia Heritage Business Scheme wsparcie konsultacyjne wybrały 23 z 42 firm uznanych w ramach programu.

Nowi klienci dzięki marketingowi

Stuletni chiński sprzedawca herbaty Pek Sin Choon poinformował o około 20-procentowym wzroście liczby odwiedzających po uznaniu w ramach programu w październiku 2025 roku. Firma otrzymała pomoc w marketingu w mediach społecznościowych i zapisała się na wsparcie konsultacyjne, jednocześnie eksperymentując z herbatą gazowaną i gelato, aby zainteresować młodszych klientów.

Dyrektor firmy Kenry Peh podkreślił, że dla przedsiębiorstwa ważna jest modernizacja działalności bez utraty własnej tożsamości. W szczególności Pek Sin Choon wybrała kompaktowe urządzenie do dozowania liści herbaty, zdolne zwiększyć wydajność dwa- lub trzykrotnie, zamiast większego sprzętu, który potencjalnie mógłby zastąpić kilku pracowników. Część pracowników firmy ma ponad 70 lat.

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Problemy sukcesji i rzemiosła

Malajski lokal Rumah Makan Minang otrzymał w ramach programu profesjonalne fotografie i wsparcie marketingowe. Jego kierownik Hazmi Zin oszacował wzrost sprzedaży po wykorzystaniu nowych zdjęć w marketingu na około 5–7%. Jednocześnie lokal szuka sposobu na włączenie czwartego pokolenia rodziny do zarządzania.

Indyjski sprzedawca mody Stylemart od czasu pandemii COVID-19 odnotował około dwukrotny spadek liczby rzemieślników, w tym tkaczy, od których zależy działalność firmy. Dyrektorka kreatywna i szefowa firmy Kavita Thulasidas powiedziała, że takie umiejętności są przekazywane między pokoleniami i wymagają odrębnego wsparcia.

W NHB zaznaczono, że kwestie wyspecjalizowanych kadr i zachowania tradycyjnych rzemiosł nie będą rozwiązywane bezpośrednio w ramach Heritage Business Scheme. Bada je międzyresortowa grupa robocza z udziałem między innymi Urzędu Przebudowy Miasta i Ministerstwa Zasobów Ludzkich. Rada planuje także stworzyć pieszą trasę po firmach z tradycjami oraz pozyskać nowych uczestników programu w pierwszej połowie 2027 roku.

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