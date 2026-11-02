Brytyjska firma z branży fintech, Smartflow Payments Limited, działająca pod marką Sends, ogłosiła w październiku 2026 roku współpracę z UnionPay International i zaprezentowała nowe możliwości dla klientów biznesowych. Jednocześnie dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa, wzięła udział w kilku międzynarodowych forach finansowych. Firma łączy rozwój produktów płatniczych z rozbudową międzynarodowych kontaktów branżowych.

Smartflow Payments Limited i UnionPay rozszerzają możliwości płatności międzynarodowych

W październiku 2026 roku firma Sends ogłosiła współpracę z międzynarodowym systemem płatniczym UnionPay International. Partnerstwo zakłada rozwój emisji kart płatniczych oraz akwizycji, co pozwoli firmie poszerzyć zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Szczególną uwagę poświęca się rozliczeniom międzynarodowym oraz wsparciu przedsiębiorstw współpracujących z partnerami na rynkach azjatyckich. Dzięki rozwojowi infrastruktury płatniczej firma Sends planuje zapewnić przedsiębiorstwom więcej możliwości przyjmowania płatności, a użytkownikom – przeprowadzania transakcji transgranicznych.

Równolegle firma udoskonala usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Równolegle Sends rozwija usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. W szczególności jesienią firma przeprowadziła specjalną akcję, w ramach której przedsiębiorcy mogli bez dodatkowej opłaty za otwarcie konta otrzymać konto w euro lub dolarach amerykańskich po otwarciu konta w funtach szterlingach.

Sends umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej dzięki udziałowi w wiodących forach poświęconych technologii finansowej

Jednym z ważnych kierunków działalności Smartflow Payments Limited pozostaje udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych. W dniach 20–21 października firma Sends wzięła udział w Payments Leaders’ Summit UK w Londynie, gdzie Alona Shevtsova moderowała dyskusję „Women in Business Lunch”.

Uczestniczki omówiły kwestie przywództwa kobiet, możliwości rozwoju kariery oraz nawiązywania kontaktów zawodowych w branżach finansowej i technologicznej.

Wcześniej firma Sends wzięła również udział w konferencji PAY360, która odbyła się w dniach 25–26 marca w Londynie. Zespół firmy odbył spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych i branży technologicznej, a Shevtsova zabrała głos w dyskusjach na temat sztucznej inteligencji i wbudowanych usług finansowych.

Kolejnym kierunkiem międzynarodowej działalności Sends będzie Dubaj, gdzie firma planuje kontynuować współpracę z organizatorami Payments Leaders’ Summit w lutym 2027 roku.

Alona Szewcowa rozwija międzynarodową współpracę firmy Sends i bierze udział w wiodących wydarzeniach z branży fintech

We wrześniu 2026 roku dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa, wzięła udział w międzynarodowej konferencji Middle East Banking Innovation Summit (MEBIS 2026), która odbyła się w Dubaju. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli sektora bankowego, firm z branży fintech oraz przedsiębiorstw technologicznych w celu omówienia przyszłości finansów cyfrowych.

Szewcowa wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej innowacjom w dziedzinie płatności. Wraz z przedstawicielami RAKBANK, First Abu Dhabi Bank, IBM i innych międzynarodowych firm omówiła rozwój płatności natychmiastowych, przelewów transgranicznych oraz portfeli cyfrowych. Uczestnicy poświęcili szczególną uwagę integracji tradycyjnej infrastruktury bankowej z nowoczesnymi technologiami finansowymi.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Smartflow Payments Limited był udział w brytyjskiej branży fintech poprzez PAY360 Awards 2026. Firma Sends była sponsorem ceremonii, która odbyła się 7 października w Londynie i była poświęcona osiągnięciom w dziedzinie technologii płatniczych.

Aliona Szewcowa została również zapowiedziana jako uczestniczka ceremonii wręczenia nagrody w kategorii „Best Financial Crime Prevention Solution or Initiative”. Podkreśliła znaczenie rozwoju technologii w walce z przestępczością finansową oraz zwiększania niezawodności infrastruktury płatniczej.

Udział w międzynarodowych konferencjach oraz wsparcie branżowych nagród uzupełniają strategię firmy Sends w zakresie rozwoju relacji partnerskich, wdrażania innowacji finansowych oraz umacniania obecności na rynku międzynarodowym.

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