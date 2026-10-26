W Dosze w Katarze ONZ poinformowała o spadku liczby ogłoszonych projektów inwestycyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w krajach rozwijających się. Według wstępnych szacunków będzie ich o ponad 25% mniej niż w 2025 roku, choć całkowity wolumen inwestycji zagranicznych rośnie dzięki transakcjom o większej wartości, podaje Euronews.

Takie wnioski zawiera Global Investment Trends Monitor, opublikowany przez UN Trade and Development (UNCTAD) podczas dziewiątego Światowego Forum Inwestycyjnego. Forum, którego gospodarzem jest Katar, trwa od 25 do 27 października; jego uczestnicy z rządów, biznesu i instytucji finansowych dyskutują o przyciąganiu inwestycji i tworzeniu miejsc pracy.

Inwestycje skoncentrowane w niewielu gospodarkach

W monitoringu zaznaczono, że wzrost wskaźników inwestycyjnych zapewniły duże transakcje, podczas gdy liczba nowych projektów i transgranicznych transakcji spadła. Szacunki dotyczące projektów zrównoważonego rozwoju opierają się na danych za pierwsze sześć–dziewięć miesięcy 2026 roku oraz ekstrapolacji na cały rok.

Zgodnie z raportem UNCTAD o światowych inwestycjach za 2026 rok, w ubiegłym roku ponad 80% światowego wolumenu bezpośrednich inwestycji zagranicznych trafiło do zaledwie 20 gospodarek.

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Co wpływa na decyzje inwestorów

Rzecznik UNCTAD Marcelo Risi oświadczył, że na zdolność krajów do przyciągania inwestorów wpływają infrastruktura, wykwalifikowana siła robocza i wiarygodne instytucje. Jak powiedział, zachęty podatkowe są jedynie częścią rozwiązania: firmy potrzebują także przewidywalnych zasad i warunków działalności po dokonaniu inwestycji.

Specjalny wysłannik ONZ ds. finansowania Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Mahmoud Mohieldin wymienił jako przeszkody dla inwestorów nieprzewidywalne regulacje, trudności z wejściem na rynki i wyjściem z nich, a także brak projektów przygotowanych do finansowania.

Dyrektorka ds. inwestycji Katarskiego Funduszu Rozwoju Rwoda Al-Naemi powiedziała, że fundusz wykorzystuje gwarancje, aby zachęcać do prywatnych inwestycji w krajach uznawanych przez inwestorów za ryzykowne. Fundusz ogranicza własne zobowiązania, pozyskuje współfinansowanie od innych instytucji, głównie międzynarodowych banków rozwoju, i uznaje tworzenie miejsc pracy za jeden z głównych wskaźników korzyści z inwestycji.

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