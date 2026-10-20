W USA OpenAI stara się uzyskać zobowiązania od inwestorów przed spodziewanym w połowie listopada debiutem giełdowym konkurenta Anthropic. Runda finansowania o wartości około 30 mld dolarów może wycenić twórcę ChatGPT na ponad 1,4 bln dolarów, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Inwestorzy i wycena

Według jednego ze źródeł w rozmowach o udziale w rundzie uczestniczą SoftBank Group, firma MGX z Abu Zabi oraz inni obecni inwestorzy OpenAI. W ubiegłym tygodniu OpenAI odbywało spotkania z funduszami inwestycyjnymi i państwowymi funduszami majątkowymi, podczas gdy Anthropic zorganizował własny dzień dla inwestorów.

OpenAI i SoftBank odmówiły komentarza. Anthropic i MGX nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Źródła zaznaczyły, że runda OpenAI ma przebiec szybciej, niż zwykle dzieje się to w przypadku finansowania na taką skalę.

Konkurencja o kapitał

Firma liczy na wykorzystanie przyspieszenia wzrostu przychodów po uruchomieniu nowych modeli. Według jednego ze źródeł OpenAI poinformowało inwestorów, że jego przychody w ujęciu rocznym osiągnęły 50 mld dolarów i mogą wzrosnąć do 70 mld dolarów do końca roku. Firma obniżyła także ceny tańszych modeli i oświadczyła, że zwiększyło to korzystanie z jej produktów.

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Anthropic, według wcześniej opublikowanych danych Reutersa, osiągnął około 65 mld dolarów przychodów w ujęciu rocznym według stanu na lipiec. Jego kwartalne przychody wzrosły z 11,6 mld dolarów w drugim kwartale do 16,8 mld dolarów w trzecim kwartale, jednak spowolnienie miesięcznego wzrostu przychodów wzbudziło obawy inwestorów dotyczące wyceny spółki.

OpenAI chce zakończyć pozyskiwanie środków, zanim ujawnienia finansowe Anthropic dadzą inwestorom szerszy obraz jego działalności i pozwolą porównać wskaźniki obu firm. OpenAI ostatnio wyceniano na 852 mld dolarów w marcu po rundzie o wartości 122 mld dolarów, która obejmowała zobowiązanie Amazona do zainwestowania w laboratorium do 50 mld dolarów.

Według źródeł OpenAI potrzebuje również kapitału, aby wywiązać się ze znacznych zobowiązań infrastrukturalnych i wzmocnić bilans, jeśli pogorszenie sytuacji na rynku IPO opóźni planowany na 2027 rok debiut giełdowy.

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