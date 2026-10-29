Opublikowano aktualne ceny paliw w Ukrainie z dnia 29 października 2026 r.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,98 hrywny. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1,5 hrywny za litr, a na stacjach Socar – o 1 hrywnę za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena autogazu wzrosła o 50 kop./l, a oleju napędowego – o prawie 1 UAH/l. Na stacjach benzynowych „Ukrnafta” ceny gazu wzrosły o 1 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 108 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 111 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje się w sieci Okko – 59,90 hrywny za litr, podczas gdy najniższa cena tego rodzaju paliwa utrzymuje się w sieci „BRSM-Nafta” – 52,99 hrywny za litr.

28 października 2026 r. ukraińskie sieci stacji benzynowych zmieniły ceny paliw, w szczególności podrożały olej napędowy i autogaz. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego – 104,86 hrywny za litr.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny szeregu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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