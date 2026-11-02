Oracle planuje pozyskać 20 mld dolarów poprzez sprzedaż obligacji i nowych akcji. Zgodnie z dwoma dokumentami regulacyjnymi złożonymi w Stanach Zjednoczonych firma rozszerza pozyskiwanie środków na kosztowną infrastrukturę sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej, podaje Channel NewsAsia.

Wykorzystanie środków

Oracle oświadczył, że przeznaczy pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne. Mogą one obejmować nakłady inwestycyjne, spłatę zadłużenia, nabywanie aktywów, wypłatę dywidend i skup akcji własnych.

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W ubiegłym tygodniu firma poinformowała, że spodziewa się szczytu nakładów inwestycyjnych w bieżącym i następnym roku finansowym. Oracle zwiększa moce dla chmury obliczeniowej.

Reakcja rynku

W handlu przed sesją akcje Oracle spadły o 3,5%. Firma zobowiązała się również pozyskać nie więcej niż 20 mld dolarów dodatkowego finansowania na sztuczną inteligencję do roku finansowego 2030.

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