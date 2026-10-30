W Hongkongu w Chinach likwidatorzy chińskiego dewelopera China Evergrande uzgodnili sprzedaż pakietu kontrolnego spółki zarządzającej nieruchomościami Evergrande Property Service firmie inwestycyjnej PAG. Wartość transakcji wyniesie 4 mld dolarów hongkońskich, czyli 514 mln dolarów, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na komunikat giełdowy.

Sprzedaż w ramach likwidacji

PAG, specjalizująca się w inwestycjach w regionie Azji i Pacyfiku, nabędzie pakiet kontrolny Evergrande Property Service. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, ma być największą sprzedażą w ramach procesu likwidacji China Evergrande.

Likwidację Evergrande rozpoczęto w 2024 roku. W raporcie opublikowanym w tym miesiącu wyznaczony przez sąd zespół likwidatorów oświadczył, że do września odzyskano mniej niż 1% z 46 mld dolarów, których domagali się wierzyciele.

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Według publikacji sprzedaż około 100 dzieł sztuki, w tym prac Pabla Picassa, Claude’a Moneta i Andy’ego Warhola, przyniosła 255 mln dolarów hongkońskich.

Plany PAG

W oświadczeniu PAG podała, że zamierza utrzymać notowanie Evergrande Property Service na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu i nie planuje istotnie zmieniać działalności spółki.

China Evergrande była niegdyś jednym z symboli chińskiego rynku nieruchomości, jednak w 2021 roku dopuściła się niewypłacalności w odniesieniu do znaczących zobowiązań dłużnych. W sierpniu chińskie władze skazały założyciela Evergrande Xu Jiayina na dożywotnie pozbawienie wolności.

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