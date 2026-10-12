PAIO rozszerza zakres usług przyjmowania płatności i realizacji wypłat za pośrednictwem UnionPay w Wielkiej Brytanii

PAIO, brytyjski dostawca usług płatniczych, rozszerza swoją ofertę opartą na UnionPay International na rynku brytyjskim, koncentrując się na możliwościach przyjmowania płatności (Pay-in) i realizacji wypłat (Pay-out) dla firm działających na rynkach międzynarodowych.

Wraz z rozwojem handlu międzynarodowego sprzedawcy coraz częściej potrzebują rozwiązań płatniczych wykraczających poza zwykłe przyjmowanie transakcji. Przedsiębiorstwa potrzebują również skutecznych narzędzi do zarządzania płatnościami wychodzącymi, obsługi transakcji międzynarodowych oraz zapewniania klientom znanych im metod płatności.

Kontynuując rozwój kierunku UnionPay, PAIO dąży do zaspokojenia tych potrzeb, tworząc bardziej kompleksową ofertę płatniczą dla firm działających zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

UnionPay International to jedna z największych sieci płatniczych na świecie, akceptowana w ponad 180 krajach i regionach. Jej szeroka międzynarodowa obecność sprawia, że sieć ta jest szczególnie istotna dla brytyjskich firm współpracujących z klientami i partnerami w Azji oraz innych regionach świata.

Oferta PAIO oparta na UnionPay koncentruje się na dwóch kluczowych elementach przetwarzania płatności:

Pay-in : umożliwia firmom przyjmowanie płatności z kart UnionPay, pomagając sprzedawcom dotrzeć do międzynarodowych klientów i poszerzyć możliwości przyjmowania płatności.

Pay-out: obejmuje rozwój narzędzi do płatności wychodzących, które pomagają firmom zarządzać transakcjami transgranicznymi i międzynarodowymi przepływami pieniężnymi.

Włączając te możliwości do swojej szerszej oferty płatniczej, PAIO dąży do uproszczenia operacji płatniczych dla sprzedawców oraz zapewnienia im większej elastyczności w przyjmowaniu i przekazywaniu środków.

Rozwój usług UnionPay odzwierciedla dążenie PAIO do reagowania na te zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb platform handlu elektronicznego, firm działających na rynkach międzynarodowych oraz przedsiębiorstw pragnących zdywersyfikować swoją infrastrukturę płatniczą.

Daniel Ion, dyrektor PAIO, skomentował:

„Obecnie firmy nie chcą zarządzać oddzielnymi rozwiązaniami płatniczymi dla każdego nowego rynku, na który wchodzą. Potrzebują infrastruktury płatniczej, która działa w różnych krajach i obsługuje obie strony transakcji.

W UnionPay dostrzegamy możliwość pomocy brytyjskim sprzedawcom w nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi klientami, jednocześnie rozwijając bardziej elastyczne sposoby zarządzania płatnościami przychodzącymi i wychodzącymi. Naszym celem jest uczynienie płatności międzynarodowych bardziej dostępnymi, praktycznymi i łatwiejszymi do wdrożenia w codzienne procesy biznesowe”.

Rozszerzenie usług opiera się na istniejącej już usłudze akwizycji kart UnionPay International oferowanej przez PAIO, uruchomionej we współpracy z DECTA — międzynarodową firmą zajmującą się przetwarzaniem płatności.

Oprócz akwizycji kart PAIO oferuje również rozwiązania oparte na Open Banking, które zapewniają bezpieczną wymianę danych między instytucjami finansowymi a serwisami płatniczymi za zgodą użytkowników. Open Banking zapewnia firmom dodatkowe możliwości optymalizacji procesów płatniczych oraz oferowania klientom alternatywnych metod płatności.

O PAIO

PAIO to brytyjska marka usług płatniczych, zarządzana przez firmę Finthesis Ltd, autoryzowaną przez brytyjski Urząd Regulacji i Nadzoru Finansowego (FCA) jako instytucję płatniczą. Firma dostarcza przedsiębiorstwom rozwiązania płatnicze, w tym usługi akwizycji kartowej oraz Open Banking, koncentrując się na wsparciu sprzedawców na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Strona internetowa: https://paio.company/

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