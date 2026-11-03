Rząd Pakistanu przygotowuje pakiet zachęt podatkowych, aby przyciągnąć zagranicznych inwestorów do wydobycia miedzi i złota. Zasoby tych metali w kraju szacowane są na 8 bln dolarów. Pakiet może zostać przedstawiony na Pakistańskim Forum Inwestycji Mineralnych, zaplanowanym na 12–13 listopada, podaje The Express Tribune.

Propozycje mają zostać włączone do Narodowej Polityki Mineralnej na 2026 rok. Według publikacji dokument jest już przygotowany, ale bez odpowiedniego pakietu fiskalnego może nie osiągnąć założonych celów dla sektora górniczego. Wydział ds. ropy zwrócił się do resortu finansów z prośbą o przyspieszenie rozpatrzenia inicjatyw.

Zachęty podatkowe dla projektów

Model pakietu opracowany przez firmę konsultingową Wood Mackenzie przewiduje obniżenie stawek podatku u źródła do 4% dla lokalnych towarów i do 8% dla lokalnych usług. Zapłatę tych podatków proponuje się odroczyć do rozpoczęcia komercyjnego wydobycia.

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Wśród innych propozycji jest 30-letnie zwolnienie projektów górniczych z ogólnego podatku od sprzedaży od importu, lokalnych zakupów oraz dostaw towarów i usług w okresie poszukiwań i rozwoju przed rozpoczęciem produkcji komercyjnej. Proponuje się także zwolnienie z ceł importowych dóbr kapitałowych oraz sprzętu związanego z projektami, przeznaczonego do poszukiwań, rozwoju i budowy obiektów.

Warunki dla eksportu i poszukiwań

Jedna z kluczowych inicjatyw przewiduje zastąpienie standardowego podatku dochodowego od osób prawnych 1-procentowym podatkiem od przychodów z eksportu oraz 0,5-procentową opłatą rozwojową. Według oceny Wood Mackenzie system opodatkowania przedsiębiorstw jest najważniejszym czynnikiem poprawy wewnętrznej stopy zwrotu inwestora.

Firma konsultingowa zaproponowała również zagwarantowanie stabilności warunków fiskalnych dla projektów, zwolnienie ich z podatku nadzwyczajnego na co najmniej 30 lat oraz 15-letnie zwolnienie z podatku u źródła od dywidend po rozpoczęciu produkcji komercyjnej. Straty z poszukiwań geologicznych proponuje się umożliwić przenosić bez ograniczeń czasowych, a odpisy amortyzacyjne — przez 10 lat po rozpoczęciu produkcji komercyjnej.

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