Pakistan i Kanada zakończyły w Islamabadzie trzecią rundę negocjacji dotyczących dwustronnego traktatu inwestycyjnego. Pakistańska Rada Inwestycyjna poinformowała o znacznym postępie w przygotowaniu dokumentu. Jak podaje Dawn, w oświadczeniu Rady wskazano, że zakończenie tej rundy potwierdza dążenie obu państw do kontynuowania negocjacji i stworzenia podstaw długoterminowego partnerstwa inwestycyjnego.

Kwestie wymagające uzgodnienia

Delegacje omówiły inwestycje bezpośrednie i pośrednie, inwestycje portfelowe, wymogi dotyczące wyników działalności, wywłaszczenie, finansowanie przez strony trzecie oraz mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem.

Kanadyjskiej delegacji przewodniczyła Daphne Campo, starsza specjalistka ds. polityki handlowej w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Global Affairs Canada. Zespołowi negocjacyjnemu Pakistanu przewodniczył dodatkowy sekretarz Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości Hashih ur Rehman.

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Oczekiwania wobec traktatu

Pakistańska Rada Inwestycyjna oczekuje, że przyszły traktat wzmocni zaufanie inwestorów, zintensyfikuje współpracę gospodarczą i rozszerzy możliwości dla firm z obu krajów.

W ceremonii z okazji zakończenia rundy negocjacyjnej uczestniczyli minister Pakistanu ds. Rady Inwestycyjnej Qaiser Ahmed Sheikh oraz wysoki komisarz Kanady w Pakistanie Tariq Ali Khan. Kanadyjski dyplomata podkreślił potrzebę kontynuowania współpracy w celu wypracowania zrównoważonego porozumienia, które będzie sprzyjać inwestycjom, zaufaniu biznesowemu i obopólnie korzystnym więziom gospodarczym.

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