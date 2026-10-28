Rząd Pakistanu rozważa utworzenie organu regulacyjnego dla branży budowlanej oraz odrębnej struktury do jej promowania. Władze pracują również nad wprowadzeniem dla dużych projektów budowlanych okresu odpowiedzialności za wady trwającego co najmniej trzy lata. Inicjatywy te omówiono 28 października w Islamabadzie na spotkaniu pod przewodnictwem ministra ds. gospodarczych Ahada Cheemy, informuje Dawn.

Model nowego organu

Uczestnicy spotkania rozpatrzyli projekt ustawy dotyczący proponowanego Urzędu Rozwoju Branży Budowlanej CIDA. Ahad Cheema podkreślił, że dokument wymaga szczegółowego dopracowania, zwłaszcza w kwestii modelu przyszłej instytucji: czy branża będzie miała jeden organ, czy dwa odrębne — regulatora oraz strukturę do promowania przemysłu budowlanego i zajmowania się powiązanymi kwestiami.

Do dalszych konsultacji planuje się zaangażować właściwe instytucje państwowe pod koordynacją ministra stanu ds. finansów Bilala Azhara Kayaniego, a także przedstawicieli Stowarzyszenia Wykonawców Pakistanu. Strony mają doprecyzować proponowaną strukturę instytucjonalną.

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Wady i spory

Pakistański Urząd Regulacji Zamówień Publicznych otrzymał polecenie rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem dla dużych projektów okresu odpowiedzialności za wady wynoszącego co najmniej trzy lata. Następnie mechanizm ma być stopniowo rozszerzany na mniejsze projekty.

Omówiono również środki zatrzymywane wykonawcom na okres odpowiedzialności za wady. Rozważano propozycję przechowywania ich na rachunkach przynoszących dochód, a po zakończeniu ustalonego okresu zwracania spółkom kwoty głównej oraz naliczonego dochodu.

Rząd rozpatrzył również zastosowanie w projektach publicznych mechanizmu Rady ds. Zapobiegania i Rozstrzygania Sporów DAAB. Taka rada monitorowałaby realizację projektów i pomagała zapobiegać sporom lub rozstrzygać je podczas wykonywania prac. Stowarzyszenie Wykonawców Pakistanu zaproponowało stosowanie tego mechanizmu do projektów o wartości co najmniej 20 mld rupii pakistańskich, jednak Cheema wezwał do omówienia niższego progu. Nowe zasady dla branży planuje się również opracować z uwzględnieniem standardów Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC.

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