Rząd Pakistanu wniósł do Zgromadzenia Narodowego projekt ustawy o utworzeniu Komisji ds. Prywatyzacji i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ma ona połączyć działający obecnie Urząd Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (P3A) oraz Komisję Prywatyzacyjną, podaje Dawn.

Jedna komisja ds. prywatyzacji i partnerstw

Rząd wyjaśnia tę inicjatywę potrzebą wyeliminowania dublowania funkcji i procedur instytucjonalnych. Obecna Komisja Prywatyzacyjna zajmuje się prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych zgodnie z polityką rządu, podczas gdy P3A działa na podstawie odrębnej ustawy.

Projekt ustawy przewiduje uchylenie ustawy o Urzędzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z 2017 roku oraz likwidację tego organu. Zreorganizowana komisja ma przejąć jego uprawnienia, w tym doradzanie, ocenę, strukturyzowanie, wspieranie i monitorowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Komisji ma przewodniczyć obecny przewodniczący Muhammad Ali. Według Dawn większość jej członków będą stanowić przedstawiciele sektora prywatnego, a rada ma składać się głównie z niezależnych członków, w tym specjalistów z doświadczeniem w partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt ustawy przewiduje również co najmniej dwie kobiety w składzie rady, określone kadencje oraz podstawy dyskwalifikacji lub odwołania członków.

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Immunitet i zarządzanie funduszami

Dokument proponuje przyznanie immunitetu prawnego i dochodzeniowego obecnym i byłym przewodniczącym, sekretarzom, członkom rady, urzędnikom i konsultantom w odniesieniu do działań lub zaniechań dokonanych w dobrej wierze i w charakterze osobistym. Projekt przewiduje również wykorzystanie środków publicznych na obronę w odpowiednich sprawach.

Komisja ma zarządzać czterema funduszami: funduszem prywatyzacyjnym, funduszem wkładu publicznego, funduszem pokrywania luki rentowności projektów oraz funduszem rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Mogą być one zasilane środkami z budżetu federalnego, wpływami od międzynarodowych kredytodawców, dochodami inwestycyjnymi i innymi źródłami. Salda tych funduszy nie będą wygasać z końcem okresu budżetowego.

Projekt przewiduje również, że umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym będą dokumentami publicznymi, których kopię będzie mogła otrzymać zainteresowana osoba zgodnie z obowiązującym prawem. Obecne kontrakty zawarte przez P3A mają zostać przekazane nowej komisji bez uszczerbku dla stron prywatnych.

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