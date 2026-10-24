We Francji platformy internetowe Vinted, Leboncoin, Amazon, eBay, Meta i TikTok zobowiązały się wykrywać i usuwać podejrzane ogłoszenia po protestach i zamieszkach, które według ministra handlu Serge'a Papina dotknęły ponad 3 tysiące przedsiębiorstw. Informuje o tym Fortune.

Wśród poszkodowanych znalazły się sklepy w paryskiej dzielnicy Les Halles, w tym Hermès, The North Face i Louis Vuitton. Wkrótce po rabunkach w miejscach demonstracji na internetowych platformach handlowych zaczęły pojawiać się ogłoszenia o sprzedaży kosmetyków, produktów do pielęgnacji i toreb. Wywołało to obawy dotyczące odsprzedaży skradzionych towarów.

Zobowiązania platform

W poniedziałek wieczorem Papin i minister ds. technologii cyfrowych Anne Le Hénanff zwołali przedstawicieli platform na wideokonferencję i zażądali usunięcia takich ofert. Według francuskiego serwisu technologicznego NeozOne firmy zobowiązały się zgłaszać śledczym podejrzane ogłoszenia, zwracać uwagę na nienaturalnie niskie ceny, duże partie nowych towarów oraz przedmioty z zabezpieczeniami antykradzieżowymi.

Platformy mają również ostrzegać kupujących, że nabywanie skradzionego mienia jest przestępstwem, oraz ujawnić liczbę usuniętych ogłoszeń. Pierwsze dane miały zostać przekazane w ciągu 48 godzin od spotkania.

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Vinted oświadczył, że sprzedaż skradzionych towarów lub zapytania dotyczące ich zakupu na platformie są surowo zabronione. Przedstawiciel serwisu poinformował, że firma współpracuje z organami ścigania i francuskimi władzami, a także dostosowuje procedury do wykrywania nowych zagrożeń. Vinted wcześniej wskazywał, że odnotował zauważalny wzrost liczby ogłoszeń dotyczących sprzedaży dóbr luksusowych.

Straty biznesu

Agencja ratingowa Morningstar DBRS oszacowała potencjalne ubezpieczone straty wskutek zamieszek we Francji na maksymalnie 1,2 mld euro, pod warunkiem że nie dojdzie do dalszej przemocy. Francuska Federacja Handlu i Dystrybucji ocenia bezpośrednie straty na kilkaset milionów euro.

Sieć Carrefour obniżyła prognozę zysku na rok finansowy 2026, wiążąc to ze stratami spowodowanymi zamieszkami. Według dyrektora generalnego Alexandre'a Bomparda pierwszego dnia ucierpiało około 50 sklepów firmy, z których wiele zostało splądrowanych. Carrefour oszacował wpływ na zysk operacyjny na 80–200 mln euro.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że uczestnicy rabunków zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. We Francji obrót skradzionym mieniem jest zagrożony karą do pięciu lat więzienia i grzywną do 375 tysięcy euro. Francuski Senat ma 27 października rozpocząć rozpatrywanie projektu ustawy przewidującego zbiorową odpowiedzialność materialną uczestników zgromadzeń, podczas których wyrządzono szkody.

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