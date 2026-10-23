W Indiach popyt na akcje Jio Platforms podczas wartej 3,2 mld dolarów pierwszej oferty publicznej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów ponad siedmiokrotnie przekroczył oferowany wolumen. Spółka należy do grupy Reliance Industries indyjskiego miliardera Mukesha Ambaniego.

Zapisy na ponad 16 mld dolarów

Jak podaje Channel NewsAsia, wysoki popyt zapewnili inwestorzy instytucjonalni i detaliczni, pracownicy spółki oraz obecni akcjonariusze. Jeśli większość zapisów została złożona po górnej granicy przedziału cenowego — 1119 rupii za akcję — łączny popyt przekroczył 16 mld dolarów.

Inwestorzy kotwiczący, w tym Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock i Fidelity, złożyli w poniedziałek zapisy na zarezerwowaną dla nich pulę. Na akcje o wartości 854 mln dolarów przeznaczone dla tej kategorii inwestorów wpłynęły zapisy o wartości ponad 25 mld dolarów.

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Największe IPO w Indiach

IPO Jio zostało nazwane największym w historii Indii. Oferta wycenia Jio Platforms na kwotę do 108,3 mld dolarów i potencjalnie może uczynić spółkę jedną z największych w kraju pod względem kapitalizacji rynkowej po rozpoczęciu notowań 28 października. Wśród inwestorów Jio Platforms są Meta Platforms i Google, należący do Alphabet. Spółką kieruje starszy syn Mukesha Ambaniego, Akash Ambani.

IPO zostało w pełni objęte w ciągu dwóch godzin od otwarcia w środę, co różni się od typowej praktyki na indyjskim rynku, gdzie inwestorzy instytucjonalni często składają zapisy pod koniec okresu ich przyjmowania. Według stanu na piątek część IPO przeznaczona dla inwestorów detalicznych została nadsubskrybowana dwukrotnie, pula dla pracowników 2,5-krotnie, a pula dla obecnych akcjonariuszy Reliance 5,7-krotnie.

Ponad 500 mln użytkowników

Telekomunikacyjny biznes Jio uruchomiono w 2016 roku. Spółka weszła na rynek z bezpłatnymi usługami głosowymi i transmisją danych, zwiększając konkurencję dla Bharti Airtel i Vodafone-Idea. Z mobilnej sieci Jio korzysta ponad 500 mln osób; pod względem liczby abonentów w jednym kraju ustępuje ona jedynie China Mobile.

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