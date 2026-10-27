W Niemczech producent samochodów sportowych Porsche poinformował o odbudowie zysku operacyjnego za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku, mimo spadku przychodów i globalnych dostaw. Firma oświadczyła również, że znacząco zmniejszyła zależność od chińskiego rynku, podaje CNBC.

Wyniki finansowe

Porsche opublikowało we wtorek wyniki za trzeci kwartał. Jego zysk operacyjny za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku wyniósł 1,74 mld euro, czyli 1,94 mld dolarów, wobec 40 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wówczas firma ujęła około 2,7 mld euro kosztów strategicznej restrukturyzacji.

Przychody Porsche spadły o 5,9% do 25,28 mld euro. Globalne dostawy samochodów zmniejszyły się o 16%, do 178 532 pojazdów. Ameryka Północna pozostała największym regionem sprzedaży Porsche pod względem liczby dostaw.

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Rynek chiński

Dyrektor finansowy Porsche Jochen Breckner oświadczył, że zrównoważona geograficznie struktura sprzedaży pomaga firmie zachować odporność na różnych rynkach. Według niego Porsche znacząco ograniczyło wpływ chińskiego rynku na swoją działalność, a firma określiła go jako wymagające środowisko.

Chiny były historycznie ważnym rynkiem dla niemieckich producentów samochodów premium, jednak lokalne marki wzmocniły swoje pozycje, zwłaszcza w segmencie pojazdów elektrycznych. Sprzedaż Porsche w Chinach gwałtownie spadała w ostatnich latach w obliczu konkurencji ze strony BYD, Geely i Xiaomi. Firma redukuje również tysiące miejsc pracy w ramach restrukturyzacji mającej na celu obniżenie kosztów i reakcję na słabszy popyt.

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