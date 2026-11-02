W Polsce branża AGD ostrzega przed ryzykiem zamknięcia kolejnych fabryk z powodu rosnących dostaw produktów z Chin na rynek UE. Od początku roku do lipca do Unii Europejskiej trafiło ponad 26,5 mln sztuk sprzętu z Chin — o 12,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie dostawy z Polski spadły o 0,8%, do 9,1 mln sztuk.

Udział Chin rośnie

Jak informuje RMF24, powołując się na dane Eurostatu i APPLiA Polska, Chiny zapewniły ponad 38% tego rynku, podczas gdy udział Polski spadł do 13,2%.

W ujęciu wartościowym import sprzętu z Chin wzrósł o 12,9% i przekroczył 3,2 mld euro. Dostawy z Polski w tym okresie zmniejszyły się o 6% — do nieco ponad 2 mld euro.

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Branża domaga się równych zasad

W Polsce działa 30 fabryk dużego sprzętu AGD oraz kilka kolejnych przedsiębiorstw produkujących małe AGD. Łącznie zapewniają one pracę ponad 100 tysiącom osób. Przedstawiciele branży wzywają władze UE do ustanowienia równych warunków konkurencji dla towarów produkowanych w Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Według przytoczonych danych średni koszt pralki z Chin wynosi 150 euro, podczas gdy pralki wyprodukowanej w Polsce — 270 euro. Producenci w UE ponoszą koszty związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 ETS, ponieważ do produkcji sprzętu wykorzystują surowce objęte tym mechanizmem.

W zaproponowanej przez Komisję Europejską wersji mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 CBAM na liście znalazły się pralki, lodówki i suszarki do ubrań. Obejmuje to 47% polskiej produkcji dużego sprzętu AGD. Branża prosi również o włączenie do listy zmywarek, piekarników, kuchenek, okapów i płyt grzewczych. Jednocześnie, według szacunków, CBAM będzie oznaczać dodatkowe koszty wynoszące jedynie 2–3 euro na jednostkę towaru z Chin.

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