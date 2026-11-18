Powtórne aukcje dotyczące sprzedaży skonfiskowanych przez państwo spółek „Demurynski Kombinat Górniczo-Wzbogacający” (DGZK) oraz zakładu „Motordetal-Konotop” nie doszły do skutku z powodu braku nabywców.

Zgodnie z danymi systemu „Prozorro.Sprzedaż”, nawet obniżenie ceny wywoławczej za DGZK o połowę w porównaniu z pierwszymi licytacjami miesiąc temu — do 912,29 mln hrywien (bez VAT) — nie przyciągnęło inwestorów. Trzecia aukcja sprzedaży DGZK zaplanowana jest na 21 grudnia 2026 roku. Licytacja odbędzie się w formacie hybrydowej aukcji holenderskiej z obniżaniem ceny, gdzie wartość początkowa będzie odpowiadać kwocie startowej drugiej aukcji.

Kopalnia Demurynsk należała wcześniej do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Michaiła Szelkowa, który dostarczał wyroby tytanowe przedsiębiorstwom rosyjskiego kompleksu obronno-przemysłowego. Wysoki Sąd Antykorupcyjny Ukrainy przejął ten składnik majątku na rzecz skarbu państwa we wrześniu 2024 roku.

Podobnie zakończyła się również ponowna aukcja sprzedaży puli aktywów spółki „Motordetal-Konotop” (100% udziałów w przedsiębiorstwie oraz prawa do roszczeń wobec niego), skonfiskowanych na mocy orzeczeń Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy w sierpniu 2023 r. i wrześniu 2025 r., należał on do objętego sankcjami senatora Rady Federacji RF Siergieja Kalasznika. Pomimo obniżenia ceny wywoławczej o połowę — do 207,75 mln hrywien (bez VAT) — nie wpłynęły żadne zgłoszenia udziału w aukcji. Trzecią próbę sprzedaży zakładu wyznaczono również na 21 grudnia w ramach procedury aukcji holenderskiej.

Źródło: Prozorro.Sprzedaż.

Komisja aukcyjna Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy ustaliła cenę wywoławczą na 278,5 mln hrywien oraz opracowała warunki sprzedaży 100% udziału państwa w kapitale zakładowym spółki „Motordetal-Konotop”.

Przedsiębiorstwo zostało przekazane pod zarząd Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy na mocy orzeczenia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego w 2023 roku. Wcześniej spółka „Motordetal-Konotop” należała do objętego sankcjami senatora Rady Federacji Federacji Rosyjskiej – kraju-agresora – Siergieja Kałasznika.

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