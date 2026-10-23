W Hanowerze w Niemczech związek zawodowy IG Metall oświadczył, że od stycznia mogą rozpocząć się strajki w zakładach Volkswagena, jeśli producent samochodów do końca października nie wycofa zawiadomienia o wypowiedzeniu układów pracy. Informuje o tym TimesLIVE.

Ultimatum związku

Główny negocjator IG Metall, Thorsten Groeger, powiedział, że firma dostała czas do końca października na cofnięcie tej decyzji. Jak zaznaczył, w przeciwnym razie zostanie uruchomiony proces na dużą skalę, który otworzy drogę do akcji protestacyjnych w Volkswagenie.

Obowiązujący rozejm między stronami wyklucza strajki do 1 stycznia. Groeger podkreślił, że kierownictwo Volkswagena powinno uwzględnić tę datę.

Konflikt zaostrzył się po tym, jak Volkswagen w ubiegłym miesiącu wypowiedział niemal wszystkie układy pracy z pracownikami w Niemczech. Oznacza to, że wieloletnie standardy pracy, w tym dotyczące czasu pracy i wynagrodzenia za urlop, muszą być przedmiotem nowych negocjacji.

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Redukcje i zamrożenie płac

Związek oskarża niemieckiego producenta samochodów o wycofanie się z zobowiązań podjętych w ramach ważnego porozumienia pod koniec 2024 roku. Volkswagen ze swojej strony oświadcza, że rozważa wszystkie dostępne sposoby ograniczenia kosztów i utrzymania konkurencyjności.

Firma planuje zlikwidować 100 tys. miejsc pracy i może zamknąć do czterech zakładów w Niemczech. Może to być największa restrukturyzacja w historii Volkswagena w obliczu konkurencji ze strony chińskich producentów, wielomiliardowych kosztów związanych z cłami oraz kosztownego przejścia na samochody elektryczne.

Rada pracowników Volkswagena poinformowała również, że zarząd firmy planuje zamrozić płace 660 tys. pracowników na całym świecie do 2030 roku. Negocjacje płacowe w Niemczech powinny rozpocząć się najpóźniej na początku grudnia, podczas gdy IG Metall wzywa do ich rozpoczęcia 24 listopada.

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