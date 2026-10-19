Przedstawiciele francuskiego biznesu odbędą kryzysowe spotkanie z rządem — France 24
19 października 2026 roku przedstawiciele francuskiej społeczności biznesowej mają odbyć kryzysowe spotkanie z rządem Francji po masowym szabrownictwie podczas protestów w miniony weekend. Poinformowała o tym France 24.
Reakcja handlu detalicznego
W materiale wskazano, że rabunki podczas protestów były powszechne. Na tym tle przedstawiciele biznesu zbierają się na kryzysowe konsultacje z władzami, a francuski handel detaliczny odczuwa skutki zamieszek i szabrownictwa.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Obawy dotyczące turystyki i rynków
Sektor turystyczny Francji, według stacji, obawia się spadku rezerwacji zimowego wypoczynku. France 24 przytacza te obawy obok informacji o wydarzeniach protestacyjnych z minionego weekendu i problemach handlu detalicznego.
Tymczasem traderzy zajmujący się obligacjami i walutami sprzedają francuskie papiery dłużne oraz euro. Stacja informuje o tych transakcjach na rynku finansowym równocześnie z kryzysowym spotkaniem biznesu i obawami branży turystycznej.