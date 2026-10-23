Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Kanada aktywnie pracuje nad zawarciem umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Informuje o tym Channel NewsAsia. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu 23 października powiedział także, że USA mają wszystkie karty w tych negocjacjach.

Reakcja Kanady

Rzecznik Dominica LeBlanca, kanadyjskiego ministra odpowiedzialnego za handel z USA, odmówił komentarza do oświadczenia amerykańskiego prezydenta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konfrontacja handlowa

USA i Kanada pozostają w konflikcie handlowym od zerwania negocjacji w sierpniu. Doprowadziło to do wprowadzenia nowych ceł i środków odwetowych po obu stronach granicy.

Zerwanie rozmów pogłębiło różnice między długoletnimi sojusznikami, którzy wzajemnie obwiniali się o niepowodzenie negocjacji. Premier Kanady Mark Carney wezwał do dalszego dystansowania kraju od jego największego partnera handlowego i zakwestionował żywotność umowy między USA, Meksykiem i Kanadą.

Czytaj nas na