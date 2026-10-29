Zysk Pine Labs wzrósł ponad sześciokrotnie — Channel NewsAsia

W Indiach firma fintech Pine Labs w drugim kwartale zwiększyła skonsolidowany zysk ponad sześciokrotnie — do 385,7 mln rupii, czyli około 4,05 mln dolarów. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 59,7 mln rupii. Akcje spółki podrożały o niemal 6%, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Przychody wzrosły o 24%

Przychody Pine Labs z działalności operacyjnej w kwartale zakończonym we wrześniu wzrosły o 24% — do 8,06 mld rupii. Największy pod względem przychodów segment spółki — platforma infrastruktury cyfrowej i transakcji — zwiększył przychody o 20,8%. Segment ten zarabia głównie na subskrypcjach i opłatach transakcyjnych.

Spółka poinformowała również o wzroście popytu na terminale płatnicze w segmencie średnich przedsiębiorstw. Liczba cyfrowych punktów przyjmowania płatności w tym segmencie wzrosła o 49% rok do roku.

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Transakcje powyżej 2 tys. rupii przez UPI

W Indiach ponad 500 mln osób korzysta z Unified Payments Interface, czyli UPI, do płatności — od codziennych zakupów po nabywanie drogich dóbr konsumpcyjnych. Pine Labs oświadczyła, że może skorzystać z zaproponowanego przez rząd mechanizmu pobierania od sprzedawców opłaty w wysokości 0,4% za transakcje UPI przekraczające 2 tys. rupii.

Według Pine Labs płatności powyżej 2 tys. rupii stanowią niemal dwie trzecie wartości brutto transakcji UPI spółki.

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