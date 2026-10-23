W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, podczas Saudyjskiego Kongresu Morskiego i Logistycznego, profesor inżynierii morskiej Waheed Sami Abu Shanab zaproponował zainwestowanie dodatkowych 10–20 mld riali w ciągu pięciu lat w zwiększenie gotowości strategicznych portów kraju. Podkreślił, że jest to wstępny scenariusz planowania, a nie oficjalna ocena potrzeb sektora ani zatwierdzony budżet, informuje Asharq Al-Awsat.

Inwestycje w porty i logistykę

Według publikacji porty Arabii Saudyjskiej mają 34 centra logistyczne, w tym 17 w Islamskim Porcie Dżudda. Są one wspierane inwestycjami o wartości ponad 14 mld riali, czyli 3,7 mld dolarów. Programy przewidują również modernizację terminali kontenerowych i zwiększenie zdolności przeładunkowych.

Jak powiedział Abu Shanab, inwestycje obejmują ponad 2 mld riali na rozwój terminala kontenerowego w porcie Dżubajl oraz początkowe 1,6 mld riali na czwarty terminal kontenerowy w Islamskim Porcie Dżudda. Inne projekty obejmują modernizację sprzętu do obsługi ładunków i szersze wykorzystanie nowoczesnych systemów operacyjnych.

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Cyberbezpieczeństwo i zdolności rezerwowe

Ekspert oświadczył, że rozwój portów powinien obejmować nie tylko zwiększenie przepustowości, lecz także zdolności rezerwowe oraz połączenia z drogami, koleją i węzłami logistycznymi. Jego zdaniem pomoże to obsłużyć nagły wzrost wolumenu przewozów i przekierowywać ładunki w razie zakłóceń tras.

Podczas kongresu szczególną uwagę poświęcono cyberzagrożeniom dla infrastruktury portowej. Abu Shanab przytoczył przykład cyberataku na międzynarodową grupę żeglugową Maersk w 2017 roku, po którym firma oszacowała straty wynikające z zakłóceń działalności i systemów na 200–300 mln dolarów. Zauważył, że awaria systemów cyfrowych zarządzających kontenerami, rozkładami statków i dźwigami może opóźniać ładunki, zwiększać koszty ubezpieczenia i podważać zaufanie klientów.

Porty nadzorowane przez Saudi Ports Authority obsłużyły w 2025 roku około 8,3 mln kontenerów w ekwiwalencie dwudziestostopowym, o 10,58% więcej niż rok wcześniej. Profesor wezwał również do stworzenia krajowego modelu symulacji kryzysów z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków i sztucznej inteligencji, aby sprawdzać reakcję portów i łańcuchów dostaw na zamknięcie obiektów lub zmianę tras morskich.

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