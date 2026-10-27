W Japonii jedna z największych grup związkowych, UA Zensen, planuje domagać się 6% podwyżki całkowitego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na pełny etat podczas negocjacji płacowych w 2027 roku. Projekt polityki związku przewiduje także 4% podwyżkę płacy podstawowej.

Dodatkowe żądania dla pracowników

Jak informuje The Japan Times, UA Zensen zamierza żądać dodatkowej 1% podwyżki dla pracowników firm, w których poziom wynagrodzeń znacząco odbiega na niekorzyść od innych przedsiębiorstw. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy związek planuje żądać 7% podwyżki wynagrodzeń.

W tym roku UA Zensen wywalczył podwyżkę płac o 4,72%. Organizacja reprezentuje około 1,97 mln pracowników handlu detalicznego, branży restauracyjnej, sektora materiałowego i usług, w tym osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu lub na kontraktach.

Różnice między firmami

Przedstawiciel UA Zensen oświadczył, że w przyszłorocznych negocjacjach płacowych związek skoncentruje się na zmniejszeniu różnic między firmami, które zapewniły znaczące podwyżki wynagrodzeń, a przedsiębiorstwami pozostającymi w tyle w tej kwestii.

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Wiceprezes UA Zensen Takeshi Matsui powiedział dziennikarzom: „Płace realne zaczęły rosnąć w całej Japonii, ale biorąc pod uwagę perspektywy cen i gospodarki, nie uważamy, że stało się to stabilnym trendem”. Zaznaczył również, że związek nie uważa, aby płace realne pracowników małych i średnich firm już stały się dodatnie.

Dynamika realnych dochodów

Płace realne japońskich pracowników rosły przez osiem kolejnych miesięcy do sierpnia, czemu sprzyjały znaczące podwyżki wynagrodzeń w poprzednich negocjacjach oraz osłabienie presji inflacyjnej. Jednocześnie koszty życia pozostają jednym z głównych problemów politycznych premierki Sanae Takaichi.

Propozycja UA Zensen jest zgodna z celem jej federacji Rengo, która również zabiega o podwyżki płac o około 6% w przyszłym roku.

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