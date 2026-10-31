Oficjalny wskaźnik aktywności gospodarczej PMI w chińskim sektorze produkcyjnym spadł w październiku do 49,3 pkt z 50,1 pkt we wrześniu. Był to trzeci spadek aktywności przemysłowej w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Wskaźnik okazał się niższy od prognozowanych 50,0 pkt, informuje Channel NewsAsia, powołując się na dane Państwowego Biura Statystycznego ChRL.

Popyt eksportowy i krajowy

Aktywność fabryk osłabła po spadku zagranicznych zamówień związanych z sezonem świątecznym: część takich zamówień została złożona z wyprzedzeniem we wrześniu. Na producentów wpłynęło również osłabienie wydatków konsumpcyjnych po długich obchodach chińskiego Święta Narodowego na początku października.

Subindeksy nowych zamówień ogółem oraz nowych zamówień eksportowych pozostały w październiku w strefie spadku. Aktywność produkcyjna i zakupowa również przeszła ze wzrostu do spadku. Analityk Chińskiej Federacji Logistyki i Zakupów Zhang Liqun oświadczył, że niewystarczający popyt zwiększa presję na gospodarkę, i wezwał decydentów do zintensyfikowania odpowiednich działań.

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Sektor pozaprzemysłowy przeszedł do spadku

Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze pozaprzemysłowym, obejmującym usługi i budownictwo, spadł z 50,2 pkt we wrześniu do 49,7 pkt w październiku. Wartość indeksu powyżej 50 pkt oznacza wzrost aktywności, a poniżej tego poziomu — jej spadek.

Jednocześnie lepsze wyniki odnotowały niektóre branże zaawansowanych technologii. Indeksy produkcji i nowych zamówień w produkcji sprzętu kolejowego, budownictwie okrętowym, produkcji sprzętu lotniczego i kosmicznego oraz sprzętu komputerowego, komunikacyjnego i elektronicznego wyniosły co najmniej 53 pkt. Firmy związane ze sztuczną inteligencją również informowały o znacznym wzroście zysków, podczas gdy słaby popyt krajowy i rosnące koszty wywierały presję na tradycyjnych producentów i firmy związane z nieruchomościami.

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