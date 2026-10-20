Producent chipów Qualcomm planuje zredukować miejsca pracy na całym świecie po corocznej ocenie pracowników. Powiadomienia dla pracowników, których dotknie ta decyzja, mają zacząć być wysyłane w listopadzie, informuje Channel NewsAsia, powołując się na wewnętrzną notatkę, z którą zapoznał się Reuters.

Redukcje po ocenie

Dyrektor generalny Qualcomm Cristiano Amon nazwał nadchodzący proces redukcją skoncentrowaną na wynikach. Jak powiedział, firma dąży do wzmocnienia kultury wysokiej efektywności i reagowania na sytuacje, w których pracownicy konsekwentnie nie spełniali oczekiwań.

W notatce nie podano liczby stanowisk, które mają zostać zlikwidowane. Reuters nie zdołał od razu ustalić skali planowanych zwolnień, a Qualcomm nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie agencji.

Priorytety biznesowe

Według stanu na wrzesień 2025 roku Qualcomm zatrudniał około 52 tys. pracowników na całym świecie, z których większość pracowała na pełny etat. Rok finansowy firmy zwykle kończy się pod koniec września.

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Firma jest jednym z największych producentów chipów do smartfonów. W tym roku zmagała się ze spadkiem sprzedaży elektroniki użytkowej, a rosnące ceny pamięci wywierały presję na popyt na kluczowych rynkach.

W raporcie pod koniec lipca Qualcomm prognozował kwartalny zysk poniżej oczekiwań i oświadczył, że przychody z produktów Apple będą spadać szybciej, niż wcześniej oczekiwano. Jednocześnie firma spodziewa się, że do roku finansowego 2027 większość sprzedaży jej chipów będzie pochodzić z obszarów innych niż smartfony, w tym z rynku centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Amon zaznaczył, że przy podejmowaniu decyzji będą uwzględniane priorytety biznesowe, potrzeby organizacyjne, umiejętności i wiedza ekspercka pracowników.

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