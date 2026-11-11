Rada przedłużyła obowiązywanie 50-procentowej stawki podatku od zysków banków na rok 2027

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy nr 15262, który przewiduje utrzymanie podwyższonej stawki podatku od zysków instytucji bankowych w wysokości 50% w 2027 roku. Decyzję poparło 303 posłów, o czym poinformował członek parlamentarnej komisji finansowej Jarosław Żelezniak.

Przyjęty dokument przedłuża obowiązywanie nadzwyczajnego środka związanego ze stanem wojennym, jednocześnie zabraniając bankom pomniejszania wyniku finansowego przed opodatkowaniem o kwotę strat z poprzednich okresów. Przepis dotyczący 50-procentowego opodatkowania zysków sektora bankowego został po raz pierwszy wprowadzony na podstawie wyników za rok 2023 i przywrócony w 2026 roku (w 2025 roku obowiązywała stawka podstawowa w wysokości 25%).

Źródło: poseł Jarosław Żelezniak / agencja informacyjna „Ukrinform”.

Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

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