Bank Anglii i brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zaproponowały złagodzenie zasad wprowadzonych po kryzysie finansowym z 2008 roku w celu wzmocnienia osobistej odpowiedzialności kierownictwa firm finansowych. Zmiany mają zwolnić około 140 tys. pracowników sektora finansowego z dodatkowych kontroli.

Mniej corocznych kontroli

Według The Guardian, jedynie najwyżsi menedżerowie firm, w tym dyrektorzy generalni i finansowi, nadal będą musieli co roku oraz przed przejściem na nowe stanowiska potwierdzać spełnianie kryteriów kompetencji i reputacji.

Propozycje mają istotnie zmniejszyć liczbę stanowisk, dla których wymagana będzie pogłębiona kontrola. Obecny system odpowiedzialności wyższych menedżerów wprowadzono w połowie lat 2010. po społecznym oburzeniu konsekwencjami kryzysu bankowego z 2008 roku. Początkowo obejmował on banki, a później został rozszerzony na wszystkie firmy sektora finansowego, w tym spółki zarządzające aktywami i fundusze hedgingowe.

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Nowe zasady sprawozdawczości

Regulatorzy proponują również złagodzenie wymogów dotyczących zgłaszania niewłaściwego zachowania pracowników niższego szczebla. Firmy nie będą już musiały raportować pierwszych ostrzeżeń ani naruszeń o ograniczonym znaczeniu dla celów nadzorczych, takich jak spóźnienia czy przerwane połączenia.

Zamiast tego FCA i Bank Anglii chcą otrzymywać informacje o poważnych naruszeniach, ostatecznych ostrzeżeniach i zwolnieniach. Pierwsze przypadki niewłaściwego zachowania nadal muszą być zgłaszane najwyższemu kierownictwu firm, w tym dyrektorom generalnym i finansowym.

Regulatorzy szacują, że zniesienie „niepotrzebnych obciążeń” pozwoli firmom zaoszczędzić około 2 mld funtów szterlingów w ciągu dziesięciu lat. Koszty Banku Anglii i FCA mają, według ich szacunków, zmniejszyć się odpowiednio o 11,5 mln i 229 mln funtów rocznie. Oświadczyli również, że wysokie standardy indywidualnej odpowiedzialności i postępowania pozostaną niezmienione, w tym odpowiedzialność za naruszenia wpływające zarówno na pracodawców, jak i społeczeństwo.

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