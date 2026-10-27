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Reynolds: Wielka Brytania i UE szukają rozwiązania w sprawie Made in Europe — Cyprus Mail

UA.NEWS 27 października 2026 10:51
Reynolds: Wielka Brytania i UE szukają rozwiązania w sprawie Made in Europe — Cyprus Mail

Minister ds. biznesu Wielkiej Brytanii Jonathan Reynolds oświadczył, że Londyn i Unia Europejska szukają rozwiązania dotyczącego obaw wokół proponowanych przez UE zasad Made in Europe. Inicjatywa stała się źródłem niepewności dla brytyjskich producentów i inwestorów, informuje Cyprus Mail.

Prace nad zasadami

Według Reynoldsa trwają intensywne prace między brytyjskim rządem a UE, ponieważ przedsiębiorstwa oczekują większej jasności w sprawie proponowanych środków. Zasady mają preferować towary wyprodukowane w Europie w zamówieniach publicznych, aukcjach i programach subsydiów.

Inicjatywa dotyczy w szczególności pojazdów elektrycznych, baterii i innych czystych technologii. Reynolds powiedział na antenie Sky News, że strony pracują nad rozwiązaniem tej kwestii.

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Możliwy kompromis

Proponowane zasady mogą szczególnie wpłynąć na brytyjski przemysł motoryzacyjny. Są one częścią szerszych działań UE na rzecz zmniejszenia zależności od taniego importu, w szczególności z Chin.

Wcześniej w tym miesiącu Reuters poinformował, że Francja i Niemcy omawiają kompromis, w ramach którego Wielka Brytania mogłaby zostać uznana za wiarygodnego partnera w tym systemie. Warunkiem może być dostosowanie brytyjskich ceł wobec Chin do ceł UE. Ostateczna propozycja będzie wymagała zatwierdzenia przez rządy państw UE oraz Parlament Europejski.

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