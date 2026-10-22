Największa japońska konfederacja związków zawodowych Rengo ogłosiła nową politykę dotyczącą corocznych negocjacji płacowych w 2027 roku. Organizacja wyznaczyła cel podwyżki wynagrodzeń na poziomie 6%, przy czym minimalnym wskaźnikiem ma pozostać wzrost o co najmniej 5%, informuje Channel NewsAsia.

Nowy punkt odniesienia dla negocjacji

Rengo, które reprezentuje około 7 mln pracowników, wyjaśniło, że cel 6% ma pokazać, iż podwyżkę o 5% należy traktować jako dolną granicę, a nie poziom docelowy. Nowy punkt odniesienia przewiduje między innymi wzrost płacy podstawowej o 4%.

W poprzednich latach konfederacja wzywała do zabiegania o podwyżki wynagrodzeń wynoszące co najmniej 5%. Według Rengo japońscy pracownicy przez ostatnie trzy lata otrzymywali średnie podwyżki przekraczające 5% w warunkach utrzymującego się niedoboru siły roboczej.

Jednocześnie nowy wskaźnik nie musi oznaczać znacznego wzrostu faktycznych żądań związków zawodowych. Podczas rundy negocjacyjnej w 2026 roku organizacje członkowskie Rengo żądały średniej podwyżki o 5,94%, a faktyczny średni wzrost wyniósł 5,01%.

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Oczekiwania dotyczące inflacji

Ekonomiści oczekują, że końcowe porozumienia płacowe w 2027 roku zasadniczo pozostaną bliskie poziomu około 5%. Takayasu Kudo, starszy ekonomista w Bank of America Securities Japan, powiązał to z chronicznym niedoborem pracowników, stabilnymi zyskami firm i spadkiem udziału dochodów z pracy.

Główny ekonomista Mizuho Research Institute, Naoki Hattori, uważa, że podwyżka o około 5% może być optymalnym poziomem zarówno dla pracowników, jak i Banku Japonii. Jego zdaniem większy wzrost wynagrodzeń może skłonić firmy do aktywniejszego przenoszenia kosztów pracy na ceny oraz zwiększyć ryzyko inflacji powyżej celu Banku Japonii wynoszącego 2%.

Rengo po raz pierwszy wyznaczyło także cel średnioterminowy: do 2030 roku wynagrodzenia mają wzrosnąć o 15% względem obecnego poziomu. Organizacja planuje formalnie zatwierdzić politykę dotyczącą negocjacji w 2027 roku w grudniu, po czym poszczególne związki zawodowe sformułują własne żądania. Duże japońskie firmy zazwyczaj odpowiadają na nie w marcu.

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