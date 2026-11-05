Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall po raz drugi w ciągu trzech miesięcy obniżył prognozę finansową na 2026 rok z powodu opóźnień w kontraktach wojskowych i dostawach amunicji artyleryjskiej. Po komunikacie spółki jej akcje straciły 13% na początku sesji, informuje CNBC.

Nowe oczekiwania spółki

Rheinmetall prognozuje obecnie sprzedaż na poziomie około 13,2 mld euro w 2026 roku. Wcześniej spółka oczekiwała wyniku w przedziale od 13,7 mld do 14,2 mld euro. Prognozę marży operacyjnej również obniżono — do około 18,5%, wobec wcześniej oczekiwanych 19%.

Spółka wyjaśniła zmianę prognozy opóźnieniami w projekcie Arminius Boxer dla niemieckiego wojska, którego wprowadzenie do służby jest obecnie oczekiwane w przyszłym roku. Na prognozę wpłynęły również opóźnienia podczas prób odbiorczych amunicji artyleryjskiej.

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Wyniki za trzeci kwartał

Mimo obniżenia prognozy Rheinmetall poinformował o poprawie wyników kwartalnych. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 32% rok do roku, do 3,15 mld euro, a zysk operacyjny zwiększył się o 62%, do 553 mln euro.

Wartość nowych zamówień wyniosła 2,89 mld euro, a portfel zamówień spółki na koniec trzeciego kwartału osiągnął 78 mld euro. Analitycy RBC określili zaktualizowaną prognozę jako negatywną, powołując się na niepewność dotyczącą terminu, skali i wpływu programu Boxer na średnioterminowe oczekiwania spółki.

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