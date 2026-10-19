W Londynie S&P Global oświadczyło, że największe firmy technologiczne na świecie prawdopodobnie mają więcej zobowiązań związanych ze sztuczną inteligencją, niż wynika z publicznej sprawozdawczości. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, szef działu infrastruktury cyfrowej S&P Global Mark Habib powiązał to z mechanizmami finansowymi, w ramach których hyperscalerzy faktycznie gwarantują budowę centrów danych na dużą skalę lub zobowiązania mniejszych firm AI.

Zobowiązania poza sprawozdawczością

Według Habiba S&P Global nie ma pełnego wglądu w takie zobowiązania, jeśli same firmy ich nie ujawniają lub jeśli agencja ratingowa nie ocenia transakcji, w ramach których takie zobowiązania mogą powstać. Agencja nie podała szacunku dodatkowego długu, który powiązane mechanizmy finansowania mogłyby dodać do bilansów firm.

Kluczowym ryzykiem dla ratingów kredytowych hyperscalerów, w ocenie Habiba, pozostaje prawdopodobieństwo, że oczekiwane zyski z inwestycji w AI nie zmaterializują się. Jednocześnie instrumenty dłużne dostawców infrastruktury AI oraz firm z segmentu neocloud, w tym wspieranej przez Nvidię CoreWeave, w ostatnich tygodniach znajdowały się pod coraz silniejszą presją z powodu obaw o skalę zadłużenia.

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Wydatki na centra danych

S&P Global oczekuje, że sześciu największych amerykańskich hyperscalerów — Amazon, Microsoft, Alphabet, Oracle, Meta i SpaceX — wyda ponad 7 bln dolarów na centra danych i inne związane z AI inwestycje kapitałowe w latach 2025–2030. Według prognozy agencji ich wolne przepływy pieniężne pozostaną ujemne co najmniej do przyszłego roku.

W lipcu S&P Global obniżyło rating Oracle do BBB-, najniższego poziomu inwestycyjnego, powołując się na wydatki firmy na AI i niepewną drogę do rentowności. Habib zaznaczył również, że obecnie agencja nie widzi istotnej rozbieżności między rynkową oceną ryzyka a ratingami kredytowymi, która wymagałaby ich zmiany. Ocena ta może się zmienić, jeśli skala inwestycji stanie się nie do utrzymania lub konkurencja zbyt mocno zwiększy presję na przychody firm.

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