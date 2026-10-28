SAP zastępuje część drogich modeli sztucznej inteligencji wykorzystywanych w swoich produktach tańszymi alternatywami. Firma oczekuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat przyniesie to ponad 2 mld euro korzyści wynikających ze wzrostu efektywności, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Zastępowanie modeli

Dyrektor finansowy SAP Dominik Asam powiedział agencji Reuters, że firma usunęła ze swoich produktów niektóre z najdroższych modeli AI, w tym wewnętrznego asystenta do konsultacji. Zastąpiono je mniej kosztownymi rozwiązaniami w zadaniach, w których jakość działania pozostała na wymaganym poziomie.

SAP wykorzystuje ponad 70 modeli sztucznej inteligencji od dostawców, w tym OpenAI, Anthropic i Google. Według Asama firma coraz częściej wybiera najtańszy model zdolny wykonać zadanie zgodnie z wymaganym standardem.

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Koszty i wymagania klientów

SAP zaznaczył, że celem jest utrzymanie zdrowej rentowności wraz ze wzrostem skali wykorzystania technologii, a nie bezwzględne ograniczenie wydatków na AI. Oczekuje się, że całkowite wydatki firmy na sztuczną inteligencję i tak będą rosły wraz z upowszechnianiem się takich narzędzi.

W przeciwieństwie do wielu dostawców AI, SAP pobiera od klientów opłaty za wykonane zadania, a nie za zasoby obliczeniowe wykorzystywane do generowania odpowiedzi. Niższy koszt działania modeli może poprawić rentowność firmy. Jednocześnie instytucje państwowe i firmy z regulowanych branż coraz częściej stawiają wymagania dotyczące pochodzenia modeli, a europejscy klienci częściej pytają o lokalne rozwiązania.

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