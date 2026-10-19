Arabia Saudyjska przełożyła konferencję FII na 2027 rok — CNBC

Arabia Saudyjska przełożyła doroczną konferencję inwestycyjną Future Investment Initiative (FII), którą planowano przeprowadzić 26 października, na 2027 rok. Jest to jedno z dużych corocznych wydarzeń inwestycyjnych królestwa. CNBC poinformowało o tym w materiale opublikowanym 19 października 2026 roku.

Przełożenie konferencji

Według CNBC decyzję podjęto po nasileniu ataków na Arabię Saudyjską. W ostatnich tygodniach wspierani przez Iran Huti zintensyfikowali ataki rakietowe i dronowe na królestwo. Właśnie w tym kontekście konferencję przełożono na 2027 rok.

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Atak na lotnisko w Rijadzie

10 października Huti zaatakowali Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. W wyniku ataku zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. CNBC zaznacza, że atak na lotnisko poprzedził decyzję o przełożeniu FII. Jako autorów materiału CNBC wskazano Emmę Graham i Spencera Kimballa.

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