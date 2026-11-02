Brytyjska firma z branży fintech, Sends, rozszerza swoją międzynarodową infrastrukturę płatniczą dzięki strategicznemu partnerstwu z UnionPay International. Współpraca zakłada rozwój emisji kart płatniczych oraz usług akwizycji, co pozwoli europejskim firmom na bardziej efektywną obsługę klientów z Azji, a użytkownikom zapewni większe możliwości w zakresie płatności międzynarodowych.

Partnerstwo to stanowi ważny etap międzynarodowego rozwoju firmy Sends, która w 2026 roku znalazła się w branżowym rankingu Payments Power 50. Firma konsekwentnie rozszerza swój ekosystem usług finansowych, łącząc płatności, operacje walutowe, rachunki i narzędzia dla biznesu w ramach jednej infrastruktury cyfrowej.

Jak Sends i UnionPay uproszczą płatności międzynarodowe

Współpraca Sends z UnionPay International obejmuje dwa kluczowe obszary — emisję kart płatniczych oraz obsługę płatności od klientów.

Pierwszy obszar zakłada rozwój produktów kartowych UnionPay, które umożliwią użytkownikom Sends dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem międzynarodowej sieci systemu płatniczego.

Drugi obszar dotyczy akwizycji. Po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury finansowej Sends będą mogli przyjmować płatności kartami UnionPay. Jest to szczególnie istotne dla firm sprzedających towary i usługi klientom z krajów azjatyckich.

W ten sposób Sends rozwija dwustronny model płatności, który łączy możliwości dokonywania i przyjmowania płatności międzynarodowych.

Dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa, podkreśliła, że międzynarodowe operacje finansowe stają się coraz bardziej powszechne, jednak klienci oczekują od usług płatniczych maksymalnej prostoty. Według niej współpraca z UnionPay International pomoże połączyć globalne możliwości płatnicze z wygodną infrastrukturą cyfrową.

Jakie możliwości otwiera Sends dla europejskiego biznesu

Jednym z głównych kierunków rozwoju partnerstwa jest poszerzenie dostępu europejskich przedsiębiorców do rynków azjatyckich.

Dla sklepów internetowych możliwość przyjmowania płatności UnionPay oznacza wygodniejsze rozliczenia z zagranicznymi klientami. W szczególności klienci będą mogli korzystać ze znanych im instrumentów płatniczych, a sprzedawcy – zmniejszyć liczbę niezrealizowanych zakupów wynikających z ograniczeń w metodach płatności.

Nie mniej perspektywnym kierunkiem pozostaje branża turystyczna. Hotele, organizatorzy wycieczek, restauracje oraz firmy oferujące usługi premium w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich zyskają dodatkowe narzędzie do obsługi klientów międzynarodowych.

Korzyści płynące z partnerstwa obejmą również przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku krajach jednocześnie. Rozwój międzynarodowych produktów kartowych pozwoli uprościć codzienne rozliczenia biznesowe oraz korzystanie z usług finansowych za granicą.

Jednocześnie globalna obecność UnionPay stwarza możliwości nie tylko współpracy z Chinami, ale także wejścia na inne rynki azjatyckie, gdzie system płatniczy dysponuje rozbudowaną siecią akceptacji kart.

Sends łączy międzynarodowe płatności i usługi finansowe

Rozszerzenie współpracy z UnionPay International stanowi część długoterminowej strategii Sends mającej na celu stworzenie kompleksowego ekosystemu finansowego.

Firma rozwija już szereg rozwiązań dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Należą do nich — konta osobiste i biznesowe, międzynarodowe przelewy pieniężne, operacje walutowe, karty płatnicze, akwiring oraz narzędzia do realizacji wypłat.

Takie podejście pozwala przedsiębiorcom korzystać z wzajemnie powiązanych usług finansowych zamiast zwracania się do kilku odrębnych dostawców usług.

Sends przykłada szczególną wagę do cyfryzacji procesów finansowych. Firma opracowuje narzędzia do otwierania rachunków biznesowych w Wielkiej Brytanii oraz wdraża dodatkowe usługi, w tym turystyczne karty eSIM, dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Według Alony Szewcowej głównym zadaniem Sends jest nie tylko zwiększenie liczby produktów finansowych, ale także stworzenie infrastruktury, która sprawia, że operacje międzynarodowe stają się bardziej zrozumiałe, przejrzyste i wygodniejsze w kontekście skalowania działalności.

W jaki sposób Sends zapewnia bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych

Wraz ze wzrostem wolumenu płatności międzynarodowych rośnie znaczenie bezpieczeństwa finansowego i kontroli ryzyka.

Sends działa w Wielkiej Brytanii pod nadzorem regulacyjnym Financial Conduct Authority (FCA). Firma stosuje procedury weryfikacji klientów (KYC) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Dodatkowy poziom kontroli zapewniają mechanizmy zarządzania saldami kart. W szczególności oddzielne salda kart płatniczych pozwalają użytkownikom ustalać limity wydatków i zmniejszać potencjalne ryzyko w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych kart.

Rozwój jednolitej infrastruktury płatniczej stwarza również możliwości analizy transakcji, terminowego wykrywania nietypowej aktywności oraz zapobiegania oszukańczym operacjom.

Aby wygodnie zarządzać finansami, realizować przelewy międzynarodowe i kontrolować płatności, użytkownicy mogą pobrać aplikację mobilną Sends na swoje smartfony: na Androida w Google Play oraz na iPhone’a w App Store.

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