Firma Sends wyróżniła liderów branży finansowej podczas gali Pay360 Awards 2026 i wręczyła nagrodę za najlepszą inicjatywę w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym

Sends, brytyjska firma z branży fintech, oferująca cyfrowe rozwiązania płatnicze dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, wzięła udział w ceremonii wręczenia nagród Pay360 Awards 2026, która odbyła się 7 października w Londynie. Wydarzenie zgromadziło czołowe firmy, innowatorów i specjalistów z branży i stało się jednym z kluczowych wydarzeń roku dla brytyjskiej branży płatności.

Alona Szewcowa podczas ceremonii Pay360 Awards 2026

Tego wieczoru przedstawiciele branży płatności zebrali się, aby uczcić wybitne osiągnięcia, innowacje technologiczne oraz firmy, które kształtują przyszłość usług finansowych. Ceremonia obejmowała 21 kategorii, a na liście nominowanych znalazło się ponad 90 organizacji.

W ramach ceremonii firma Sends miała zaszczyt wręczyć nagrodę w kategorii „Best Financial Crime Prevention Initiative” („Najlepsza inicjatywa w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym”). Nagroda ta przyznawana jest za opracowanie skutecznych rozwiązań, które pomagają instytucjom finansowym zapobiegać przestępstwom finansowym, wykrywać je i przeciwdziałać im.

Zwycięzcą w tej kategorii została firma FNA, którą wyróżniono za wkład w rozwój narzędzi przeciwdziałania przestępstwom finansowym w sektorze usług finansowych.

„Zapobieganie przestępstwom finansowym to jedna z największych odpowiedzialności, jakie ponosimy jako przedstawiciele branży płatniczej. Wraz z rozwojem technologii zmieniają się również zagrożenia, dlatego skuteczne przeciwdziałanie im wymaga ciągłych innowacji i współpracy. W Sends doskonale rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie zaufania na każdym etapie realizacji płatności. Było dla mnie zaszczytem wręczyć tę nagrodę i docenić działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa usług finansowych. Gratuluję FNA zasłużonego uznania” — powiedziała dyrektor generalna Sends, Alona Szewcowa.

Oprócz ceremonii wręczenia nagród wydarzenie to stało się okazją do spotkania się z obecnymi partnerami, wzmocnienia relacji biznesowych oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi nowymi partnerami z sektorów fintech i płatności.

„Wydarzenia takie jak Pay360 Awards po raz kolejny przypominają, że za każdą technologią i rozwiązaniem biznesowym stoją ludzie, którzy budują relacje, wymieniają się pomysłami i pracują na rzecz wspólnych celów. Miło było ponownie spotkać się z naszymi partnerami, poznać nowych kolegów z branży oraz docenić osiągnięcia firm, które napędzają rozwój naszego sektora” – dodała Alona Szewcowa.

Warto zauważyć, że niedawno firma Sends ogłosiła rozpoczęcie globalnej współpracy z UnionPay International, rozszerzając tym samym swoje możliwości płatnicze w zakresie emisji i akwizycji kart płatniczych.

Firma rozszerzyła również funkcjonalność swojej aplikacji, integrując usługę turystycznych kart eSIM, która pozwala klientom pozostawać w kontakcie za granicą bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Sends.

We wrześniu firma Sends uruchomiła również specjalną jesienną ofertę dla klientów biznesowych, kontynuując wspieranie i rozwijanie swojej społeczności biznesowej.

O Sends

Sends to brytyjska firma z branży fintech, oferująca cyfrowe usługi finansowe dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wśród jej rozwiązań znajdują się osobiste i korporacyjne konta płatnicze, przelewy międzynarodowe, wymiana walut, karty płatnicze oraz usługi przyjmowania płatności dla firm.

Dzięki ciągłemu rozwojowi produktów i partnerstwom strategicznym firma Sends dąży do uproszczenia codziennych operacji finansowych oraz wspierania przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie sends.co.

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