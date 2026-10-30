Średnia cena hektara ziemi na Ukrainie w 2026 roku wzrosła do prawie 71 tysięcy hrywien

W 2026 roku średnia cena hektara gruntów rolnych na Ukrainie osiągnęła prawie 71 tys. hrywien. Jednocześnie, po corocznym wzroście w latach 2021–2025, liczba sprzedanych działek i ich łączna powierzchnia w 2026 roku przestały rosnąć.

Mimo to aktywność na rynku gruntów pozostaje wysoka.

Poinformował o tym minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki.

Od czasu zniesienia moratorium na sprzedaż niektórych kategorii gruntów rolnych na Ukrainie zbyto ponad 405 tys. działek o łącznej powierzchni prawie 1,2 mln hektarów.

Od 1 lipca 2021 r. na podstawie umów kupna-sprzedaży zbyto następującą liczbę działek:

2021 r. – 27 696 działek o łącznej powierzchni 100,3 tys. ha;

2022 r. – 23 122 działki o powierzchni 69,2 tys. ha;

2023 r. – 40 850 działek o powierzchni 114,1 tys. ha;

2024 r. – 106 669 działek o powierzchni 320,7 tys. ha;

rok 2025 – 121 284 działki o powierzchni 356,5 tys. ha.

W 2026 roku zbyto 85 852 działki o łącznej powierzchni 233 045,1 ha. Średnia cena za hektar wynosi 70 199 UAH, czyli 1 590 USD.

Osoby prawne nabyły 32 968 działek o łącznej powierzchni 90 100,4 ha. W tym segmencie średnia cena za hektar wyniosła 92 862 UAH, czyli 2 103 USD.

Osoby fizyczne stały się właścicielami 52 393 działek o łącznej powierzchni 142 944,7 ha. Średnia cena jednego hektara wyniosła 55 914 UAH, czyli 1 266 USD.

Największe powierzchnie gruntów zostały zbyte w obwodzie poltawskim – 23,2 tys. ha, odeskim – 22,8 tys. ha, w obwodzie kirowogradzkim – 18,8 tys. ha, w obwodzie winnickim – 18,2 tys. ha oraz w obwodzie czernihowskim – 17,4 tys. ha.

Najwyższą średnią wartość za hektar odnotowano w obwodzie iwano-frankowskim – 145 275 UAH, województwie lwowskim – 133 783 UAH, ternoopolskim – 117 243 UAH, winnickim – 102 551 UAH oraz poltawskim – 100 052 UAH.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

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