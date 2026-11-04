Internetowy detalista Shein ogłosił zamiar zainwestowania 500 mln euro, czyli 562 mln dolarów, w rozbudowę swojego europejskiego centrum logistycznego w pobliżu Wrocławia w Polsce. Firma dąży do przyspieszenia dostaw towarów i zwiększenia elastyczności operacji w Europie, informuje Channel NewsAsia.

Rozbudowa centrum pod Wrocławiem

Globalny dyrektor Shein ds. kontaktów publicznych Leonard Lin oświadczył, że inwestycja ma pomóc firmie stworzyć bardziej efektywne, elastyczne i odporne operacje w Europie.

Według Shein do końca 2026 roku, po znaczącej rozbudowie obiektu, łączna liczba pracowników przekroczy tam 10 tys. osób, a liczba autonomicznych robotów wyniesie 6,5 tys. Firma poinformowała również, że klienci na wybranych rynkach będą mogli otrzymać towary przechowywane w polskim obiekcie w ciągu 48 godzin.

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Opłaty UE za tanie przesyłki

Shein, a także chińskie platformy internetowe Temu i AliExpress, dostosowują się do wprowadzonych przez Unię Europejską opłat za przesyłki. W lipcu UE ustanowiła opłatę w wysokości 3 euro za przesyłki o wartości poniżej 150 euro, wyjaśniając to walką z tym, co Unia uważa za nieuczciwą konkurencję ze strony sprzedawców internetowych. Od 1 listopada opłatę podwyższono o kolejne 2 euro.

Sprzedaż Shein w Europie gwałtownie spadła w drugim kwartale, co, według źródła, przyczyniło się do spadku zysku netto firmy o 67%.

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