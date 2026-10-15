Przedstawiciele kolei Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Turcji, Turkmenistanu i Uzbekistanu 11 października podpisali w Taszkencie protokół dotyczący działań mających skrócić czas tranzytu ładunków korytarzem CASCA+. Poinformował o tym OilPrice.

Przeładunek w portach

Uczestnicy uzgodnili zwiększenie efektywności przeładunku towarów między różnymi rodzajami transportu w portach Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego. Protokół przewiduje również uproszczenie systemów taryfowych oraz poprawę procedur odprawy celnej.

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Celem porozumień jest zwiększenie konkurencyjności cenowej trasy CASCA+. Według turkmeńskiego wydania Orient.tm, powiązanego z rządem kraju, takie podejście ma pomóc przyciągnąć nowe wolumeny ładunków i wzmocnić status korytarza jako jednej z niezawodnych i szybkich lądowych tras Eurazji.

Dodatkowa trasa czarnomorska

Koncepcja sześciostronnej trasy CASCA+ istnieje od 2019 roku, a aktywne prace nad jej rozwojem rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Oddzielnie Turkmenistan, Azerbejdżan i Gruzja prowadzą z Rumunią rozmowy w sprawie utworzenia dodatkowej trasy przez Morze Czarne, która ma rozszerzyć CASCA+.

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