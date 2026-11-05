W Japonii shortseller Carson Block oświadczył, że oczekuje dalszych konsekwencji skandalu księgowego w producencie silników Nidec. Firma znajduje się w centrum skandalu od ubiegłego roku i może zostać wykluczona z notowań na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ nie zdołała uzyskać opinii audytorskiej dotyczącej swojego sprawozdania finansowego, informuje The Japan Times.

Zastrzeżenia dotyczące zakresu dochodzenia

Block, który wcześniej stawiał na spadek akcji Nidec, uważa, że dochodzenie w sprawie praktyk firmy niewystarczająco objęło okres, w którym jego fundusz Muddy Waters Capital już w 2016 roku zwracał uwagę na agresywne praktyki księgowe, wątpliwe transakcje i problemy z ładem korporacyjnym.

Według Blocka dochodzenie pominęło kilka lat, gdy problemy były oczywiste, dlatego skala trudności Nidec może pozostawać nieznana. Przedstawiciel Nidec odmówił komentarza.

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Odpisy i spadek kursu akcji

Nidec wykazał odpisy na kwotę 632 mld jenów, czyli około 4 mld dolarów, za rok zakończony 31 marca. Nastąpiło to po opublikowaniu wyników zewnętrznego dochodzenia, które formalnie obejmowało okres od roku finansowego 2020 do pierwszego kwartału roku finansowego 2025. W oświadczeniu firma wskazała, że w razie potrzeby analizowano także wcześniejsze okresy.

Dochodzenie wykryło zakrojone na szeroką skalę oszukańcze działania w niektórych spółkach zależnych Nidec. Akcje firmy są notowane w pobliżu najniższego poziomu od dekady: od czasu objęcia ich przez Tokijską Giełdę Papierów Wartościowych specjalnym nadzorem w październiku 2025 roku ich wartość spadła o ponad 30%.

Krytyka ładu korporacyjnego

Block stwierdził, że skandal wskazuje na ograniczenia reform ładu korporacyjnego w Japonii. Jego zdaniem nieprzejrzystość niektórych japońskich firm umożliwia wykrywanie naruszeń, jednak korporacyjna kultura unikania konfliktów utrudnia pracę aktywistom zajmującym krótkie pozycje. Muddy Waters nie publikował raportów o krótkich pozycjach wobec japońskich firm od czasu zakładu przeciwko spółce biofarmaceutycznej PeptiDream w 2019 roku.

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