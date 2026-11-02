W Bangladeszu 2 listopada fabryki odzieżowe wznowiły pracę po masowych zamknięciach i zakłóceniach produkcji poprzedniego dnia, spowodowanych protestami pracowników domagających się podwyższenia minimalnej miesięcznej płacy. Producenci jednocześnie obawiają się nowych niepokojów, informuje Channel NewsAsia.

Żądania pracowników

Pracownicy branży odzieżowej domagają się podniesienia minimalnej miesięcznej płacy z 12 500 do 30 000 taka, czyli do około 240 dolarów amerykańskich. Według źródła żądania są związane ze wzrostem kosztów życia i utrzymującą się inflacją.

W niedzielę rząd utworzył sześcioosobową radę ds. płacy minimalnej, aby rozpatrzyć żądania pracowników, jednak nie powstrzymało to protestów. Pracownicy blokowali drogi w kilku obszarach przemysłowych, a policja w stolicy, Dhace, użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozpędzić protestujących.

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Ryzyko dla eksportu

Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Odzieży Bangladeszu oświadczyło, że demonstracje w kilku miastach zakłóciły pracę 529 fabryk i dotknęły niemal miliona pracowników. Prezes stowarzyszenia Mahmud Hasan Khan wezwał do umożliwienia radzie kontynuowania przeglądu płac. Oświadczył również, że w razie nowych protestów i przymusowego zamknięcia zakładów branża może zastosować zasadę „nie ma pracy — nie ma płacy”.

Przemysł odzieżowy zapewnia ponad 80% dochodów eksportowych Bangladeszu, zatrudnia około czterech milionów osób, a jego wkład w PKB kraju wynosi około 10%. Ekonomista Selim Raihan z Uniwersytetu w Dhace ostrzegł, że znaczna podwyżka płac może zwiększyć koszty produkcji, zmniejszyć zyski eksporterów i osłabić ich konkurencyjność cenową.

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