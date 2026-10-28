W Singapurze Singapore Airlines zawarły umowę na zakup do 4800 ton zrównoważonego paliwa lotniczego od Aether Beacon w ciągu trzech lat. Dostawy mają rozpocząć się w 2028 roku. Paliwo będzie produkowane w zakładzie Project Beacon, rozwijanym przez Aether Fuels na wyspie Pulau Bukom, informuje Channel NewsAsia.

Paliwo z gazów odpadowych

Do produkcji zostanie wykorzystana technologia przetwarzania zawierających węgiel surowców odpadowych, w tym biometanu i przemysłowych gazów odpadowych, na paliwo lotnicze. Firmy zaznaczyły, że podejście to stanowi alternatywę dla technologii uwodornionych estrów i kwasów tłuszczowych, która zależy od bardziej ograniczonych surowców opartych na lipidach.

Aether Fuels wcześniej oświadczyła, że ten sposób produkcji zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o ponad 70% w porównaniu z konwencjonalnym paliwem odrzutowym. Singapore Airlines stanie się pierwszym przewoźnikiem lotniczym kupującym zrównoważone paliwo lotnicze z Project Beacon, a także po raz pierwszy nabędzie paliwo wyprodukowane tą technologią.

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Plany produkcyjne

Aether Fuels i dostawca rozwiązań energetycznych oraz chemicznych Aster ogłosili zamiar budowy Project Beacon w listopadzie 2025 roku. Wówczas firmy poinformowały, że zakład będzie produkował do 2000 ton paliwa rocznie, a działalność komercyjna rozpocznie się w 2028 roku.

Aether Fuels zamierza również do 2031 roku uruchomić pierwszy duży zakład komercyjny o mocy co najmniej dziesięciokrotnie większej niż Beacon. Singapore Airlines i ich niskokosztowa spółka zależna Scoot dążą do tego, aby do 2030 roku zrównoważone paliwo lotnicze stanowiło 5% ich całkowitego zapotrzebowania na paliwo. W 2024 roku obaj przewoźnicy informowali o zakupie 1000 ton takiego paliwa wyprodukowanego przez Neste w Singapurze.

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